Vuelve a los festejos con un golazo: Alexis Sánchez comanda la victoria del Marsella sobre el modesto Hyeres

Con una anotación de Alexis Sánchez, el Olympique de Marsella sacó la tarea adelante y venció al modesto Hyeres, por 2-0. El nacional marcó mediante la pena máxima y fue clave en la clasificación de los Focenses a los treintaidosavos de final de la Copa de Francia.

El encuentro arrancó con una diferencia marcada, tanto en lo físico como en lo técnico. Y no era para menos, pues el elenco local disputa la cuarta categoría del fútbol galo. Las naturales desigualdades poco a poco se fueron equilibrando. En la cancha son solo once contra once, replican algunos, aunque esto no duraría mucho.

Los Focenses acechaban el área del Hyeres, pero no lograban hacer daño. En tanto, el local intentó complicar gracias a sus escurridizos extremos. En el 12′ vendría una de las ocasiones más claras. Dieng recibió un pase en profundidad y, cuando quedó mano a mano con el arquero, se cayó, protagonizando un hecho realmente insólito. El artillero tendría su revancha más adelante.

Dos minutos después vendría una acción clave. Un tiro libre servido desde el sector derecho del ataque marsellés buscó a Sánchez en el segundo palo. El chileno ganó en la altura, pero no logró encontrar a nadie con su pivoteo. En la segunda jugada, Almike Moussa N’Diaye recibió una dura entrada en el pecho. El juez Jérémy Stinat no tuvo dudas y expulsó inmediatamente a Eric Bailly.

El Marsella se quedó con uno menos y el Hyeres sin su jugador más activo, pues el volante debió ser reemplazado. El elenco visitante se vio complicado, a pesar de no ceder la posesión del balón. No lograban generar peligro y la ansiedad poco a poco iba aumentando, dado que hubiese sido una debacle quedar eliminado ante un equipo menor en categoría y recursos.

Alexis Sánchez marcó la apertura de la cuenta en la victoria ante el Hyeres. Foto: Olympique de Marsella.

El detalle de Alexis

Todo indicaba que el duelo se iría al descanso en tablas, pero ahí aparecería el chileno, quien vistió un inédito número ‘10′ en su espalda, puesto que ambas escuadras arrancaron con los dorsales clásicos: del uno al once. En el 44′, Cengiz Ünder recibió un gran pase en profundidad, aguantó el balón y enganchó. El atacante turco recibió un sutil toque en su pierna y se dejó caer. El colegiado cobró la pena máxima ante los reclamos del equipo local.

Sánchez asumió la responsabilidad en el momento más difícil del Marsella. La escuadra dirigida por Igor Tudor no lograba imponerse ante el modesto Hyeres y el contexto era complejo. Sobre todo teniendo en cuenta la mala racha del nacional en los penales. Los fantasmas estaban ahí.

Sin embargo, el chileno sacó a relucir su calidad y pateó a lo Panenka. Para los nostálgicos, el remate recordó automáticamente lo hecho por el ariete en la final de la Copa América 2015, no solo por la belleza del lanzamiento, sino por utilizar el recurso en un momento decisivo.

Finalmente, el Olympique se fue al descanso en ventaja gracias al Niño Maravilla, quien puso la calma para su escuadra. En el complemento se vieron más cómodos y supieron administrar la ventaja que tenían a su favor. La diferencia numérica casi no se notó y los nervios se dispersaron tras la apertura de la cuenta.

En el 60′, el máximo goleador de la selección chilena abandonó el terreno de juego del Stade Francis Turcan, recinto ubicado en Martigues y que tiene una capacidad menor a los nueve mil espectadores. Igor Tudor decidió darle descanso, aunque Sánchez dejó la cancha con una notoria cara de molestia. Y claro, el nacional es reconocido por su ambición y ganas de jugar, por lo que se vio algo ofuscado al ser reemplazado por Valentin Rongier.

Once minutos después vendría un nuevo descuento de la visita. Matteo Guendouzi comandó un contragolpe focense. El volante encaró y habilitó a Bamba Dieng, quien le ganó la espalda a Mohamed Sahnoune. El ariete senegalés arremetió por la derecha y batió al meta con un potente remate cruzado. El Hyeres intentó descontar, pero no estuvieron finos de cara al arco. El Marsella, en tanto, logró cuidar su ventaja y terminó por imponerse, sellando una poco lucida actuación y clasificando a los treintaidosavos de final de la Copa de Francia.