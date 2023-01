Histórico del Marsella no esconde su preocupación por Alexis Sánchez: “No sé si se está divirtiendo; corre como un conejo”

La Ligue 1 de Francia ya casi llega a la mitad de su calendario. Por lo mismo, en ese país comienzan las evaluaciones y los aspectos a mejorar en los distintos clubes. Una de las escuadras que está metida en la parte alta del certamen es el Marsella, de Alexis Sánchez, equipo que se encuentra en la tercera ubicación, pero a ocho puntos del líder, el PSG. Deben mejorar en la segunda rueda para aspirar al tan ansiado y esquivo título que no conquistan desde la temporada 2009-2010.

En lo individual, el tocopillano ha aportado en esta campaña de liga con cinco tantos en 1.035 minutos, distribuidos en 14 duelos en total, números más que aceptables si se le agregan sus dos goles en la fase de grupos de la Champions, en 419 minutos disputados en esa competición.

Alexis Sánchez en el último partido de la fase de grupos de la Champions de esta temporada, ante el Tottenham. REUTERS/Eric Gaillard

Los comentarios, de momento, son mayoritariamente positivos para el chileno, pero hay un aspecto colectivo a mejorar para que el tocopillano pueda mejorar su potencial: lo ven muy solo en ataque. Así lo hizo saber Éric Di Meco, histórico del Marsella y campeón de la Champions con el club en la temporada 1992-93.

“Hablamos mucho del sueño de ver a Alexis Sánchez detrás de un delantero, porque corre mucho, pero no tiene muchos buenos balones para jugar”, comenzó diciendo el exlateral izquierdo. Además, no cree que el artillero de La Roja esté contento con este rol en el centro del ataque, distinto a lo que hace en la Selección y a lo que exhibía en el Inter hace un par de temporadas: “En realidad no estoy seguro de que se esté divirtiendo. Es un jugador que hace su trabajo, pero creo que se divertiría más detrás de un delantero”.

“Corre como un conejo”

Por último, declaró que, a pesar de que no es su posición, lo está haciendo bien y destacó su forma física: “Hay que darle las gracias por lo que ha estado haciendo desde el inicio de la temporada, porque no es su preferencia. Hace el trabajo bastante bueno, corre como un conejo. Físicamente está bien”.

Cabe destacar que la crítica que hace Éric Di Meco al planteo de Igor Tudor no es casualidad, puesto que los medios franceses especulan con una posible llegada de un acompañante para Alexis en la delantera en este mercado del invierno europeo. Hace unos días sonó incluso el nombre de Olivier Giroud, actual jugador del Milan que viene de ser subcampeón del mundo con Francia en Qatar 2022.

Debut de Alexis en la Copa de Francia

De momento, Alexis Sánchez y compañía se mentalizan en el duelo que tendrán este sábado 7 de enero ante el Hyeres, a las 11.30 de la mañana, por la ronda de los 64 mejores de la Copa de Francia, en un encuentro que marcará el estreno del tocopillano en este certamen.