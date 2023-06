El crítico análisis de Alexis Sánchez al Marsella: “Hubo partidos que teníamos que ganar, comernos al rival, pero…”

En lo individual, Alexis Sánchez tuvo una espectacular temporada. Fue la gran figura del Marsella y mostró un nivel que no se le veía en Europa desde sus últimos duelos en el Arsenal, en 2017. Marcó 14 importantes goles en la Ligue 1, además de dos en la Champions League y dos en la Copa de Francia. Ganó los elogios en ese país y actualmente es una de las muchas opciones para reemplazar a Lionel Messi en el poderoso PSG. Sin embargo, en lo colectivo, el equipo no acompañó. Quedaron eliminados en la fase de grupos de la Liga de Campeones, cayeron en cuartos de final de la mencionada Copa de Francia y, lo más doloroso, acabaron terceros en la liga, lejos del título y sin un cupo directo a la Champions.

Por lo mismo, El Niño Maravilla no escondió su hambre de pelear cosas más importantes en una entrevista que le efectuó el propio Marsella en sus plataformas digitales. Ahí, el formado en Cobreloa fue autocrítico con el final de temporada que tuvieron: “Este final de temporada creo que hubo partidos que teníamos que ganar, comernos al rival, pero… Nos tiene que servir de experiencia a mí y al equipo”.

Aunque, también hizo énfasis en que le gustan los retos de estas características, sabiendo que no es fácil volver a ganar un título con el club más popular de Francia: “A mí me gusta la presión, cuando las cosas son difíciles y sacar personalidad. Si fuera todo fácil no sería lindo vivir”. Además, Sánchez cerró con una pequeña reflexión que va más allá del fútbol: “Hay momentos fáciles y difíciles, es lo lindo de la vida”.

Está en Chile

Cabe destacar que por estos días Alexis se encuentra en nuestro país, en donde entrena bajo las órdenes de Eduardo Berizzo para preparar los partidos amistosos de la Roja ante República Dominicana el viernes 16 de junio y contra Bolivia el martes 20.