Atención Colo Colo: Boca Juniors contrata un astrólogo para ganar la Copa Libertadores

La Copa Libertadores es uno de los máximos sueños para los futbolistas que se desempeñan en Sudamérica y tanto ellos como los clubes están dispuestos a hacer cualquier cosa por conseguirla.

Este es el caso de Boca Juniors. Además de la dedicación de los jugadores y el equipo técnico han sumado una nueva carta con el fin de obtener el título continental.

Se trata de Giorgio Armas, un astrólogo que reconoció una cercanía con el DT Jorge Almirón y en una entrevista aseguró que se encuentran trabajando juntos con el fin de ganar la Copa Libertadores. Al menos el primer paso ya lo han dado al clasificarse a la fase eliminatoria a falta de un partido.

En diálogo con Radio La Red, Armas aseguró que el diálogo es constante con el adiestrador xeneize. “Como siempre lo digo, somos amigos, no es un detalle que me haya contratado, y soy hincha de Boca así que nada me cuesta ayudarlo desde mi humilde lugar. Trabajamos mucho para llegar a las metas este 2023, que es ganar la Copa Libertadores”, indicó.

“Jorge tiene una mochila increíble, tiene casi dos meses pero parece que está trabajando hace 20 años. Aparte de bosteros, somos riquelmistas, si ganamos la Copa Libertadores, Riquelme se queda de forma vitalicia”, añadió más adelante.

Por otro lado, Giorgio Armas aseguró que la tarea de Jorge Almirón a cargo de Boca hubiese sido muy distinto si es que debutaba en otro horario a cargo de la institución. “Jorge debutó en Boca, lamentablemente se sabía que íbamos a jugar 16.30 con San Lorenzo, pero por un tema de seguridad se pasó a las 17.30. Si Boca hubiese jugado 16.30 -en ese momento no tenía el contacto de Jorge-, hoy Boca estaría clasificado para Copa Libertadores, no hubiese tenido ningún lesionado y hubiese estado mucho mejor en la Liga”.

Además, el astrólogo aseguró que han hecho “trabajos” con el fin de afectar el rendimiento de la escuadra, aunque aclaró que esto no vino desde Argentina. “El daño para mí está en los camerinos, no está en la cancha. Han trabajado algo muy fuerte para que Boca no salga campeón de la Copa Libertadores, para que les cueste, en el vestuario visitante. No fue River, este trabajo es colombiano o brasilero. Los materiales que usaron no se compran en Argentina”.

Colo Colo busca una millonaria clasificación

Tras la última derrota de Colo Colo contra Boca Juniors en Argentina, el plantel a cargo de Gustavo Quinteros aún tiene chances de asegurar un cupo en los octavos de final. Necesita un triunfo ante Deportivo Pereira y esperar a un triunfo argentino o un empate entre Boca y Monagas. Dicho encuentro se encuentra programado para el jueves 29 de junio.

Si se consigue el paso a los octavos de final, uno de los principales objetivos del Cacique de la temporada, el club de Macul recibirá US$ 1.250.000 como premio por llegar a esta instancia.