Dos denuncias anónimas, un mail con más de 450 destinatarios y confesiones: el detalle de la denuncia contra Nahuelcoy y Toloza que vuelve a sacudir al arbitraje

El arbitraje chileno atraviesa un nuevo lío. Una denuncia que involucra al exjuez Julio Bascuñán y a la asistente Leslie Vásquez vuelve a tener a la actividad en la mira de todos. La acusación la encabezan las también árbitras Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza, quienes fueron denunciadas por el directorio de la ANFP al Tribunal de Disciplina del organismo, que podría aplicarles castigos que llegan hasta los tres años de suspensión. Concretamente, le atribuyen a Bascuñán haber favorecido a Vásquez en las designaciones, lo que incluye el Mundial femenino que se disputará en Australia y Nueva Zelanda y las competencias locales. Todo en función de una relación sentimental entre ambos.

El caso remeció, una vez más las estructuras del referato chileno, ya debilitadas por el escándalo que le costó la salida al argentino Javier Castrilli, y que intentaban recomponerse con la asunción de Roberto Tobar a la testera de la Comisión de Árbitros, la máxima autoridad de quienes tienen a su cargo la labor de aplicar el reglamento en los encuentros.

Extremo cuidado

En función del revuelo que ha producido la situación, pero sobre todo de los delicados antecedentes que empiezan a conocerse, que abarcan conductas privadas de los involucrados, el Tribunal de Disciplina, cuya Primera Sala está a cargo de evaluar los antecedentes y determinar las eventuales sanciones, le ha asignado una llamativa carátula a la respectiva carpeta: tramitación reservada.

En la práctica, esta consideración implica que no se irá informando de ningún detalle de la respectiva evolución de la causa hasta que, en efecto, se produzca la sentencia. En ese momento, eso sí, la disposición cambiará, porque la resolución será pública en todos su términos, tal como acontece con todos los fallos, que suelen especificar detalladamente las diligencias, considerandos y fundamentos que llevaron a los jueces a aplicar las respectivas sanciones o absoluciones, si fuese el caso.

Cindy Nahuelcoy, como jueza asistente (Foto: Agenciauno)

La especial consideración tiene que ver específicamente con el ámbito que se ve afectado seriamente en el caso de los involucrados: la esfera de lo privado. Básicamente, en función de los detalles que puedan surgir durante las respectivas diligencias.

El Deportivo, sin embargo, tuvo acceso a la demanda. Juan Eduardo Vega, secretario ejecutivo de la ANFP, interpuso al denuncia en representación del directorio de la ANFP. Según asegura el funcionario que actúa de manera independiente, Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza “realizaron a través de maniobras de difusión información inexacta, falsa o distorsionada, que habría sido motivada con el interés de provocar la salida de don Julio Bascunán, integrante de la comisión de árbitros de la ANFP y de la sra. Leslie Vásquez, árbitra de Primera A, en razón del descrédito, ofensas y del cuestionamiento público por el actuar de las denunciadas”.

“El perjuicio que se ha provocado con las actuaciones de las denuncias es enorme, y sus repercusiones no solo afectan a los árbitros, sino también a la ANFP y al directorio. Se ha producido un detrimento en la imagen que afecta a todo el fútbol chileno”.

Lo cierto es que la investigación comenzó el 26 de marzo de 2023 cuando se presentaron dos denuncias anónimas en la ANFP. Se apuntaba a Julio Bascuñán por mantener una relación extramarital con la árbitra Leslie Vásquez, quien se estaría viendo favorecida al momento de las designaciones por su cercanía con el miembro de la comisión de árbitros. Ambas denuncias fueron presentadas de forma idéntica, con relatos que resumían las duras acusaciones.

“Ya que ellos mantienen una relación sentimental, de índole amantes, lo que le permite a la Sra. Vásquez gozar de beneficios en designaciones, capacitación y que atentan claramente al conflicto de intereses, téngase a bien estipular que ambos sostienen relaciones oficiales con terceras personas y en el caso de la mencionada con un árbitro que se desempeña actualmente en Primera División (Juan Sepúlveda), con el que convive actualmente)”, dice el escrito.

“En los que viajes el Sr. Bascuñán, le preguntaba frente a los colegas a la Sra. Vásquez a que partido quería ir la próxima fecha, demostrando así su poder con la comisión anterior y dejando en claro que él tenía incidencia en las designaciones, para ayudar o perjudicar”.

La denuncia obligó al oficial de cumplimiento a buscar responsabilidades. Y luego de meses de análisis, se determinó que no existían pruebas que pudiesen comprobar los fuertes descargos. Sin perjuicio de lo anterior, Nahuelcoy y Toloza enviaron un mail a más de 450 personas con los detalles de la denuncia anónima que llegó a la sede de Quilín. Tras ser citadas, ambas juezas reconocieron haber redactado y enviado el mail y que no cuentan con las pruebas que acrediten las acusaciones. Y que todo se provocó por la molestia de Nahuelcoy por no ser designada para el Mundial femenuino de julio de 2023.

Disculpas y lágrimas

Por lo pronto, al margen el escenario estrictamente procesal, ya han trascendido algunas consecuencias que ha producido el enredo. Una de ellas fue el encuentro que protagonizaron Nahuelcoy y Toloza en uno de los pasillos de la sede de la ANFP. Al verse enfrente del denunciado Bascuñán, las juezas le ofrecieron disculpas entre lágrimas al ex árbitro FIFA, a quien le admitieron su participación en el complot. También lo hicieron frente al Oficial de Cumplimiento de la ANFP, Miguel Ángel Valdés, quien le recomendó al directorio de la corporación que rige al fútbol chileno, que encabeza Pablo Milad, que ingresara la respectiva denuncia ante el órgano disciplinario del fútbol chileno. El trámite ya se hizo.

Ciertamente, la acusación de que Vásquez se vería beneficiada en el plano local por la cercanía con Bascuñán fue desacreditada con documentos en la mano en Quilín. En efecto, en esta temporada, Nahuelcoy registra más designaciones que Vásquez: en 10 partidos fue asistente y en seis, AVAR. Vásquez participó en ocho en la primera condición y en cuatro en la segunda. El foco del problema es que la cantidad de presencias redunda en los ingresos que los árbitros perciben cada mes.

Después de la circulación de correos electrónicos anónimos, Toloza se comunicó con Tobar para aclararle que la acción no pretendía perjudicarle. Los efectos, sin embargo, son ineludibles. Al margen de la nueva mancha sobre la actividad, las involucradasno se han presentado a los entrenamientos. Toloza estuvo este jueves en una charla, pero se sentó sola, en la parte trasera de la sala. El abogado de Nahuelcoy y Toloza pidió declarar el lunes ante el tribunal.