Remezón total en el referato: Castrilli y la comisión de árbitros son despedidos de la ANFP

Se acabó el ciclo de Javier Castrilli en la ANFP. El argentino dejará de ocupar el cargo de presidente de la Comisión de Árbitros tras darse a conocer los audios de Francisco Gilabert, quien acusó haber recibido presión desde Santiago para el duelo entre Huachipato y Copiapó, por la Promoción. La situación no está relacionada con los reclamos que realiza el sindicato de jueces, que tambié pedían la desvinculación del exjuez FIFA. Tampoco garantiza el regreso de los 14 árbitros, otra de las exigencias de la entidad gremial.

Durante la tarde, el directorio de la sede de Quilín se reunió con Castrilli y le solicitaron antecedentes. Al mismo tiempo, le comunicaron que sería apartado de sus funciones mientras se realizaba la investigación. Castrilli, junto Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas, los miembros de la comisión, no aceptaron, por lo que fueron despedidos.

Durante el mediodía de ayer se reveló la conversación que sostuvo Francisco Gilabert, el encargado de impartir justicia en el duelo de la Promoción, que terminó lapidando el futuro de Castrilli en Quilín. “Cobro el penal, entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué. Vi desde atrás que la tocaba en el tobillo y caché que me iba a llamar el VAR. Listo. Me llama el VAR, voy a ver, veo que no es penal. Voy a salir con tiro de esquina y me dicen ‘Francisco, por favor, momento; analiza la camiseta’. Y veo una camiseta y veo un jalón de camiseta”. Así parte el relato de Francisco Gilabert, el árbitro del polémico Huachipato-Copiapó, por la liguilla de promoción. El audio fue difundido por la radio ADN y en él se revelan desconocidos detalles de lo que sucedió esa tarde en el CAP.

El réferi cuenta que su decisión iba a ser otra, pero fue presionado para cambiarla. “Digo que me parece que es una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina. ‘Francisco, por favor analiza la camiseta’, me dicen. Y yo, ¿qué? Chucha, ahí entendí que algo había pasado. No sé qué chucha, pero algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una hueá que no era. Termina el partido y el VAR me dice ‘hueón menos mal que cobraste el penal, menos mal que nos entendiste’. Puta sí, pero qué hueá pasó. ‘No, me llamaron de Santiago que tenía que cobrar penal’”, agregó sobre el particular diálogo que sostuvo.

“El QM (Mario Vargas) lo llama y es penal y de ahí armé el puzzle después”, dijo. “El VAR violó todos los protocolos. Fue como cobra el penal. Fue un diálogo muy trucho, ojalá que se liberen los audios”, añadió.

Asimismo, en esta conversación privada, Gilabert reveló que recibió las felicitaciones de Javier Castrilli: “Me llamó Castrilli y me dijo que era un tipo valiente, corajudo, que se sentía representado por mí en la cancha. ‘Te vamos a bancar a muerte, eres la gente que necesitamos, gente comprometida con el proyecto’, me dijo”.

La noticia, incluso, escaló al Congreso. En Copiapó, las palabras del juez que realizó la acusación, calaron hondo. Esas irregularidades resultaron claves para la caída del León atacameño. El diputado socialista Juan Santana, quien representa a esa zona del norte en la Cámara Baja, exige medidas concretas para quienes considera como los principales responsables del lío.

A través de su cuenta en Twitter, Santana pide medidas concretas. “Exigimos la renuncia inmediata de Javier Castrilli y una respuesta de Pablo Milad”, plantea el parlamentario, en la línea del conflicto que se ha desarrollado durante las últimas semanas en el referato chileno y que, sin ir más lejos, tiene a los jueces con la paralización de actividades ya decidida. Una de las exigencias es, precisamente, la salida del argentino, quien preside la Comisión de Árbitros.

Frente a tal escenario, a las 20:30 horas de este jueves, los presidentes de los clubes fueron citados para darles a conocer la noticia. Se definirán los pasos a seguir frente a un conflicto que cada día suma nuevas aristas.