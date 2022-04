“Llamaron de Santiago, que había que cobrar penal”: el audio donde Gilabert reconoce que fue presionado en el polémico partido entre Huachipato y Copiapó

“Cobro el penal, entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué. Vi desde atrás que la tocaba en el tobillo y caché que me iba a llamar el VAR. Listo. Me llama el VAR, voy a ver, veo que no es penal. Voy a salir con tiro de esquina y me dicen ‘Francisco, por favor, momento; analiza la camiseta’. Y veo una camiseta y veo un jalón de camiseta”. Así parte el relato de Francisco Gilabert, el árbitro del polémico Huachipato-Copiapó, por la liguilla de promoción. El audio fue difundido por radio ADN y en el se conocen desconocidos detalles de lo que sucedió esa tarde en el CAP.

El réferi revela que su decisión iba a ser otra, pero fue presionado para cambiarla. “Digo que me parece que es una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina. ‘Francisco, por favor analiza la camiseta’, me dicen. Y yo, ¿qué? Chucha, ahí entendí que algo había pasado. No sé qué chucha, pero algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una hueá que no era. Termina el partido y el VAR me dice ‘hueón menos mal que cobraste el penal, menos mal que nos entendiste’. Puta sí, pero qué hueá pasó. ‘No, me llamaron de Santiago que tenía que cobrar penal’”, agregó sobre el particular diálogo que sostuvo.

“Como ahueonao me siento, como que fui un torpe, porque de todas formas podría haber hecho algo distinto. Ya después me castigaban o quizás hasta me echaban, pero hacía lo que realmente quería. No estaba tan concentrado ni conectado en el partido. He dicho muchas veces que no a los penales, pero me daba mismo si me sacaban el penal, pero esta vez fue muy raro, fue terrible turbio”, complementó.

“El QM (Mario Vargas) lo llama y es penal y de ahí armé el puzzle después”, dijo. “El VAR violó todos los protocolos. Fue como cobra el penal. Fue un diálogo muy trucho, ojalá que se liberen los audios”, añadió.

“He pensado tantas hueás, compadre. Por algo me llevaron a mí, porque saben que soy el más nuevo de los FIFA. Después pensé que los cabros del VAR ya sabían lo que iba a pasar y lo tenían medio conversado. He pensado que Talamilla y Castrilli tienen algo con los hueones de Huachipato, yo creo que es lo más cercano y que este partido era especial para ellos y no podían perder. He pensado tantas hueás, pero verme involucrado en esa mierda fue terrible de penca, porque no tuve autonomía, fui obligado a cobrar algo y mira la media cagá”.

Asimismo, en esta conversación privada, Gilabert reveló que recibió las felicitaciones de Javier Castrilli: “Me llamó Castrilli y me dijo que era un tipo valiente, corajudo, que se sentía representado por mí en la cancha. ‘Te vamos a bancar a muerte, eres la gente que necesitamos, gente comprometida con el proyecto’, me dijo”.

Más tarde, en la misma emisora, Cristian Droguett uno de los jueces que estaba en el VAR, ratificó la versión de Gilabert. “Es correcto”, señaló. “El 95% de esas situaciones no es penal”, graficó el juez, quien admitió la presión de Mario Vargas, quien a su vez recibió el llamado de Santiago.