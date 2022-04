Sebastián Beccacece se borra de la Roja: “Hoy no soy candidato , en su momento no me eligieron”

Sebastián Beccacece se borra de la lista de candidatos a la Selección Chilena. El técnico argentino, quien de igual manera no estaba como prioridad en la búsqueda de estratega que realiza la Federación, avisó que no está disponible para tomar la vacante que dejó Martín Lasarte.

Ayer, luego de la victoria de su equipo Defensa y Justicia frente a Antofagasta, por la Copa Sudamericana, el exayudante de Jorge Sampaoli repasó su futuro. Recordó la opción que tuvo en el proceso anterior a Martín Lasarte, en la que el transandino apareció como opción junto a Matías Almeyda.

De entrada, aclaró que no es candidato para tomar el puesto. “Hoy no soy candidato, estoy enfocado en Defensa y Justicia, sí agradezco a los futbolistas que sienten que podemos acompañar este momento, pero soy un convencido de que la gente que dirige te tiene que querer y en su momento no me eligieron, prefirieron otra opción y es respetable”, dijo.

En la conferencia, el estratega repasó los días que lo tuvieron cerca de tomar el Equipo de Todos. “Para ser sinceros, nos habíamos ilusionado a comienzos de año, porque ahí hablamos con Christian (Bragarnik, representante de Beccacece), que había hablado con la directiva y antes de que asumiera Martín éramos candidatos serios junto a Matías Almeyda”, confesó el estratega. “Estaba ilusionado y sentía que podía acompañar esta etapa, conozco a los chicos, por quienes tengo un afecto, un cariño y una admiración grande”, complementó.

“Hoy siento que no es el momento, porque sentía que en el peor escenario de las Clasificatorias era acompañar el dolor, porque somos de mucho vínculo con el futbolista y ver a jugar a Aránguiz, a Vidal, a Gary, la admiración por Alexis, te los nombraría a todos, porque el proceso de la U y la proyección en la selección generó un vínculo muy grande no solo con ellos, también con la gente de Pinto Durán, y más allá de los logros deportivos, habíamos llegado al corazón del futbolista”, dijo.

La Selección sigue en la búsqueda del técnico. Mientras en la ANFP se preocupan de solucionar el lío con los árbitros, Francis Cagigao, el director deportivo, centra sus esfuerzos en encontrar al entrenador capaz de llevar adelante la regeneración dorada.