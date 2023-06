¿Brayan Cortés o Fernando de Paul en el arco de Colo Colo?: la disyuntiva que abre la gran actuación del iquiqueño en La Bombonera

La expulsión de Fernando de Paul en el partido entre Monagas y Colo Colo puso a Gustavo Quinteros contra la pared. Un grosero error de Maximiliano Falcón le obligó a parar una jugada de gol en una forma indebida. Partió a las duchas, aunque el dolor sería más grande: el guardameta quedó suspendido y se perdería uno de esos partidos que todos quieren jugar: frente a Boca Juniors, en La Bombonera. Para el entrenador, en tanto, el problema no terminaba ahí: el ex golero de San Luis y de la U había tomado el puesto frente a una situación conflictiva. Un acto de indisciplina había sacado del equipo a Brayan Cortés, quien ha llegado a poner en duda su continuidad en el Cacique.

Cortés había vuelto a ser citado, pero es válido preguntarse si Quinteros estaba completamente decidido a devolverle el protagonismo o si lo hizo obligado por las circunstancias. Ahora, de hecho, suma otra: el seleccionado nacional fue el gran responsable de que el partido frente a los xeneizes en Buenos Aires terminara en una derrota más abultada. Frente al equipo de Jorge Almirón, mostró todas las condiciones que llevaron a considerarle, en su momento, como uno de los principales proyectos chilenos para el puesto y que hoy le consolidan como una realidad. Eduardo Berizzo le incluyó en la lista para los amistosos frente a Cuba, República Dominicana y Bolivia. La ausencia de Claudio Bravo, de hecho, le abre grandes posibilidades de ser titular, incluso de cara a las Eliminatorias. Compite por el puesto contra Gabriel Arias y Cristóbal Campos.

Votos para el Indio

El Indio, como le apodan sus compañeros, admitió que el momento que vivió momentos complejos, pero pasó la página. “Fue difícil, pero siempre tuve el convencimiento que iba a tocar el momento de jugar de nuevo. Me lo tomo con tranquilidad, trabajando a full. En Colo Colo estoy feliz, siempre es bueno sumar y hay que aprovechar cada oportunidad”, explicó en relación a la exclusión del equipo, una de las medidas más drásticas que puede recibir un futbolista.

“Ya pasó, no es tema para mí. Sí dolió mucho, porque se habló más de lo que pasó, se inventaron muchas cosas, pero ya está, siempre mantuve la tranquilidad”, añadió. Y, finalmente, aportó una cuota de misterio con la respuesta respecto de su continuidad en el club. “Sí, ahí vamos a ver”, dijo.

Sin embargo, entre los especialistas en el puesto, algunos de ellos con un pasado destacado en el pórtico del Cacique, prácticamente no hay dudas. “Cortés todo el rato. El partido que hizo el martes lo justifica. Si el partido terminó 1-0 fue por él. No tengo ninguna duda de que debe seguir siendo el titular”, apunta, por ejemplo, Marcelo Ramírez, emblemático guardameta de los albos.

El Rambo enfrentó un escenario similar. Le tocó disputar el puesto con goleros de la talla de Roberto Rojas, Daniel Morón y Claudio Arbiza, por citar a algunos. “Afortunadamente, la competencia ayuda a crecer, a estar mejor. A entrenar y prepararse con todo, a no guardarse nada. El mayor beneficiado es el equipo. Es lo ideal que suceda eso”, dice.

Fernando de Paul ejecuta un saque desde su puerta (Foto: Agenciauno)

En ese escenario, se pone en la piel de Quinteros “¿Qué debe hacer el técnico? Es relativo, depende de la personalidad del entrenador. Algunos los mantienen jugando a ambos. Otros prefieren darle la oportunidad a uno. Depende del estilo, de la seguridad que les da cada cual”, apunta.

Sin embargo, no se mueve de su convicción. “En el caso de Cortés, insisto en que debe seguir jugando, por una cuestión de rendimiento. Hablo de lo estrictamente futbolístico. No sé por qué salió. Se habló de una indisciplina, pero no lo sé. Desde lo futbolístico, es un arquero de Selección”, sentencia.

En la misma línea se ubica Patricio Toledo, quien no vistió la camiseta alba, pero destacó con la de la Selección. “A mi parecer, Cortés es un arquero de Selección. Ya pagó el error que cometió y por el nivel que mostró ante Boca debería seguir jugando. Lo lamento por De Paul, que ha demostrado ser un gran arquero. Es complicado, pero viendo pros y contra, Cortés debería tener su oportunidad para que madure y ya no cometa estos errores.

Ventajas y decisiones

El ex golero cruzado define las diferencias entre Cortés y De Paul en detalles. “Son matices. Si bien son distintos en su manera de jugar, cada uno tiene cualidades muy buenas”, establece. Y sin querer parecer autorreferente, recurre a su experiencia. “Cuando yo tenía buenos arqueros al lado, trataba de sacar lo mejor de ellos. Cornez tenía un muy buen achique y yo lo trataba de imitar. Se pueden potenciar”, manifiesta.

Respecto de la disputa por el puesto, recuerda que su experiencia fue menos traumática. “Afortunadamente, tuve muy buenos compañeros. La pelea por el puesto fue siempre muy leal. El que decidía era el técnico. Nosotros entrenábamos y era él el que decidía. Por eso costaba. El arquero joven necesita de dos o tres partidos malos del titular. O que se lesionara. En mi caso, nunca hubo división. En la Católica ni en la Selección. Soy amigo de todos”, apunta. Y aporta dos ejemplos, uno de los cuales le involucra. “Morón y el Rambo no tuvieron problemas. Yo me fui de la UC cuando apareció Nelson Tapia. Entendí que mi tiempo en la UC había pasado”, rememora.

Adolfo Nef, en tanto, evita una definición tajante. “Es una situación bien compleja. No es fácil de resolver. Es un problema grande para Quinteros. Debe tenerlo bien claro. Así, mirado a primera vista, debiera continuar Cortés, pero no sé cómo estará el tema después de las actuaciones de De Paul. No es fácil”, apunta el golero que pasó por custodiar la puerta de uno de los mejores equipos albos de la historia: el mítico Colo Colo 73.

“Es un problema técnico. Uno no puede estar muy en la cabeza de él. No me pasó algo así, porque esta situación es bien particular. Acá nadie ha bajado el nivel. Cortés salió por un tema disciplinario, no por una baja de rendimiento. De Paul tampoco sale por un tema de rendimiento. Es bien compleja la decisión”, insiste.