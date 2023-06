Show de luces, pirotecnia y Balón de Oro incluido: la gran presentación de Karim Benzema en el Al Ittihad

Karim Benzema se luce en Arabia Saudita. El delantero francés llegó a un acuerdo con el Al Ittihad por las próximas dos temporadas con la opción de renovar por otra más. Mientras el vínculo esté vigente el atacante recibirá 100 millones de euros por temporada.

Y la noche de este jueves llegó el momento de ser presentado en su nueva institución ante cerca de 60.000 espectadores. “Benzema está aquí, Benzema es un tigre y Benzema es del Ittihad”, fue uno de los eslóganes que rodearon la ceremonia.

Todo esto en medio de juego de luces, pirotecnia e incluso el futbolista enseñó el trofeo del Balón de Oro que recibió.

“He ganado muchas cosas en Europa. He firmado aquí con mucha ambición y con ganas de aportar mi experiencia, esperando ganar muchos títulos y con ganas de jugar para hacer elevar el club, pese a que ya esté bien alto”, comentó a los hinchas presentes.

Al Ittihad es “un buen equipo, quieren el campeonato. Si Dios quiere, vamos a poner al equipo en el máximo nivel, si Dios quiere”, continuó.

En la oportunidad también aprovechó de firmar algunos balones que fueron repartidos por las galerías del estadio. También se dio el tiempo de repartir algunas camisetas a los fanáticos, quienes le pedían fotografías y videos. Benzema no se hizo problemas y compartió con ellos de buena manera.

Antes ya había mostrado su cariño hacia los fans del Al Ittihad. “Los aficionados y el pueblo de Arabia Saudí son muy calurosos. He jugado partidos aquí y me encanta ese calor. Ya lo vi ayer esta locura y me emocionó, espero darles todo ese calor en el terreno”, apuntaba en su llegada a Yeda.

De esta forma, Karim Benzema deberá iniciar la puesta a punto para iniciar una nueva temporada en tierras saudíes que desde ya algún tiempo ha tentado a las grandes estrellas del fútbol internacional.

El caso más conocido es el de Cristiano Ronaldo que se unió a las filas del Al Nassr después de que el portugués fuera desvinculado del Manchester United mientras se encontraba concentrado con su selección en la Copa del Mundo de Qatar 2022.