La cruda confesión de Luis Enrique tras quedar eliminado con España: “Haría un cambio de la lista del Mundial, hay uno al que no llevaría”

Ha pasado una semana desde que España fue eliminada por Marruecos de Qatar 2022. Y el cesado entrenador de los hispanos, Luis Enrique, habló por primera vez en extenso de lo que pasó en el Mundial y fue muy crudo al referirse a la convocatoria que realizó para el mencionado evento.

“Podríamos haberlo hecho mejor, desde luego. He intentado llevar a los mejores y a los que consideraba que plasmaban mi idea. La mayoría de las decisiones de la lista están consensuadas con mi equipo y estamos todos de acuerdo”, aseguró en entrevista con el influencer Ibai Llanos.

Y acto seguido lanzó una cruda confesión: “Haría un cambio de la lista del Mundial, hay uno al que no llevaría, quitaría a uno y metería a otro. A uno... ¡fuera!”.

Claro que esa no sería la única frase dura que tiraría el exjugador del Real Madrid, pues también agregó que “por nivel futbolístico, creo que hemos perdido una gran oportunidad (de levantar la Copa) y me sabe muy mal por estos jugadores. En la primera fase creo que estuvimos a un muy buen nivel salvo esos 12 minutos con Japón... El grupo de jugadores era muy bueno. Veo a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros”.

Otro de los puntos tratados por el estratega fue su salida de la selección y se alegró de no haber firmado antes una extensión de su vínculo laboral. “Había firmado un contrato de cuatro años. Después de la Eurocopa me querían renovar, pero dije que esperásemos a después del Mundial para hablar. No ha habido negociación. Me comunican que no iba a haber oferta, así que no tuve que tomar ninguna decisión. Pensaba que iba a tener que tomar una decisión, pero no ha hecho falta”.

Claro que no todos fueron palos. El DT también admitió que “todo esto ha sido un sueño. Se acaba esta etapa y esperaré al inicio de la próxima temporada. Se cierra una puerta pero se abre una ventana. Me he sentido muy valorado”. ¿Sus planes? “Estoy en un momento de mi carrera en el que me veo con ganas de coger un club y poder desarrollar con mayor finura y precisión lo que he hecho en la selección”, concluyó.