Ronaldo se sincera en Qatar: “No puedo decir que gane Argentina, sería mentir, ser hipócrita”

Uno de los grandes nombres que se ha robado las miradas en este Mundial ha sido Ronaldo. El brasileño se ha paseado por los estadios durante más de un partido en esta Copa del Mundo, en los que se le ha visto compartiendo con otras consagradas figuras como Cafú o Roberto Carlos. Durante esta jornada El Fenómeno habló y de todo: sus favoritos para ganar el certamen, el mejor jugador de la Copa, la rivalidad con Argentina, el anfitrión Qatar y más.

Al ser consultado por si le gustaría que la albiceleste se quede con la copa, Ronaldo se sinceró: “Te voy a ser honesto. No puedo decir que gane Argentina, sería mentir, ser hipócrita (...) No puedo responder por todo Brasil, puedo responder por mí. Estaré feliz por Messi, pero tenemos mucha rivalidad con Argentina. No voy a ser hipócrita y decir que estoy feliz por Argentina porque no es verdad. Pero veo el fútbol como algo romántico, así que lo aceptaré y disfrutaré”.

Además, el exartillero del Scratch hizo un pequeño análisis del juego de la escuadra de Lionel Scaloni: “Argentina no es que juegue muy bien, pero tiene ganas, corre, pone corazón… Y luego tiene a Messi que es decisivo en la parte final”.

Aprueba a Qatar como anfitrión

El fenómeno, al estar presente en Qatar, también efectuó una evaluación de esta Copa del Mundo y mostró su total conformidad con el país anfitrión por lo mostrado hasta ahora: “Estadios preciosos, no hay atascos, puedes ver dos o tres partidos el mismo día, seguridad impecable, la unión de los pueblos disfrutando”. Además tuvo palabras para las diferencias culturales, que han sido un tema importante desde la designación de la sede hace ya 12 años: “Es una edición histórica para el mundo. Histórica para el mundo árabe, que hemos venido aquí con dudas y hemos aprendido mucho de ellos y de ser más tolerantes con la cultura de los demás”.

Mbappé, el mejor del Mundial

El hombre de 57 años apuesta por Francia para quedarse con el campeonato y considera que Kylian Mbappé ha sido la gran figura del certamen: “Es el mejor del Mundial. Va con una marcha más. Es impresionante, una maravilla verlo jugar (...) Hay cosas de él que me recuerdan a mí. Francia es la gran favorita, lo demuestra partido a partido”

Mbappé durante el partido por los cuartos de final ante Inglaterra. AP Photo/Christophe Ena

Brasil y un final de ciclo

Además, Ronaldo, referente de la selección de su país, habló de la dolorosa eliminación ante Croacia por los cuartos de final: “Para mí Brasil jugó muy bien, pero nos faltó experiencia para saber mantener el 1-0″.

Por último, no le dio demasiada importancia a la posibilidad de que el reemplazante de Tite en el Scratch sea extranjero, de hecho dio algunos nombres que son de su agrado: “No me importaría que fuera extranjero. Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa. Yo estoy siempre a disposición de la CBF para lo que quieran, para cualquier consulta”. Cabe consignar que en la lista de adiestradores para dirigir a la escuadra brasileña ha aparecido incluso el nombre de Manuel Pellegrini.