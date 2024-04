Edmundo Valladares aborda las elecciones en Colo Colo: “Es importante que quien quiera presidir Blanco y Negro tenga algo claro respecto del estadio”

A fines de marzo, Eduardo Loyola renunció al directorio de Blanco y Negro. El representante del bloque Mosa explicó su salida desde el punto de vista formal. “Mi compromiso con Aníbal era por un año. Se cumplió el plazo y yo di un paso al costado”, declaró a El Deportivo. “Siempre estaré disponible para ayudar a una mejor gobernanza de Colo Colo”, amplió a modo de declaración de intenciones.

Al margen de la disposición de Loyola y de la razón que expuso, la acción reinstala la incertidumbre en la concesionaria: en la junta de accionistas de este viernes se deberá recomponer el directorio y una posibilidad concreta es que se produzca un cambio en la presidencia, que hoy detenta Alfredo Stöhwing. El reordenamiento de fuerzas tiene un actor clave: el Club Social y Deportivo Colo Colo, que tiene dos votos que suelen ser cruciales para desequilibrar la disputa entre las facciones que encarnan el empresario portomontino y Leonidas Vial. En la entidad matriz hay un nombre clave, que ya ocupó la testera y que, al menos, los hinchas bregan por reinstalar en el cargo: Edmundo Valladares.

Disposición a colaborar

El periodista, quien presidió Blanco y Negro hasta abril de 2022, cuando asumió Stöhwing, es concreto respecto de la opción de reasumir la función. “No he tenido ningún ofrecimiento”, establece. En Macul, antes y después de cada partido del Cacique, los fanáticos suelen acercársele para reconocerle su trabajo y para pedirle abiertamente que retorne al cargo. Incluso le piden fotos. Hasta ahora, quien tiene mayores opciones es Matías Camacho, el actual presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

¿Y si existiera ese ofrecimiento, qué haría?

No me pongo en ese escenario hipotético, ni me he puesto en él. Siempre voy a estar en disposición de poder colaborar en lo que pueda con Colo Colo, pero soy respetuoso de los roles. En este momento hay personas que ejercen cargos en el club.

Apenas se supo de la salida de Loyola y de que habría elecciones, los hinchas comenzaron a pedir su retorno, ¿lo advirtió?

La verdad es que se agradece la manifestación de confianza de los hinchas. Del paso que uno tuvo en el club, lo que más se valora es eso. La valoración de una gestión colectiva. Pero, insisto, es una situación en la que no me he puesto, porque no he tenido conversaciones respecto de la institucionalidad de Colo Colo hace mucho tiempo. He seguido acompañando al equipo como hincha. No me he puesto en ese escenario. Obviamente, que mi nombre le haga sentido a los colocolinos y colocolinas uno lo agradece. Es la retribución a un trabajo que hicimos con mucho cariño, por lo que significa Colo Colo.

Edmundo Valladares junto a un retrato de David Arellano.

La salida de Loyola vuelve a poner a Blanco y Negro en un escenario de inestabilidad.

Me parece, y esto lo he sostenido hace muchísimo tiempo, que la estructura de administración, los estatutos no ayudan a que exista estabilidad. Lo más trascendente es que lo que venga para Colo Colo tiene que ser en base a un proyecto, Que la comunidad colocolina pueda conocer un proyecto, más allá de los nombres. El club necesita conocer un proyecto, más allá de los nombres. Que sea público, para la gente y sacar del centro los personalismos. Que lo que venga sea todo en base a ideas, a propuestas. Es lo que se necesita.

¿La salida de Loyola es una movida de Mosa para recuperar el poder?

La verdad, desconozco las reales motivaciones. Uno puede especular, pero son los accionistas los que deben referirse al tema. Loyola se refirió al tema. Son ellos los que tienen que aclarar sus intenciones. Como colocolino, como socio, solo especulo y veo lo que aparece en la prensa.

El foco

¿Dónde tiene que estar puesto el foco de la gestión en Blanco y Negro?

Como te decía, lo importante es que quien quiera conducir pueda dar a conocer proyectos e ideas. Propuestas. Entiendo que se estaba trabajando en un proyecto para el estadio. Es muy importante que quien quiera presidir Blanco y Negro tenga algo claro al respecto.

¿Habrá instancias para juntarse en el club social y definir una eventual candidatura suya?

Vuelvo a decir que soy muy respetuoso de los roles. Hay un directorio en ejercicio que debe tomar sus propios roles. En este mes aniversario, probablemente, nos encontraremos con alguien del club. No me pongo en ningún escenario hipotético ni mucho menos. En este minuto soy socio honorario e hincha y participo como tal.

El club social tiene dos votos en Blanco y Negro, pero termina siendo clave en las decisiones. Pasó, recientemente, en el fichaje de Vidal. ¿Cómo debe administrarlo?

Dada la confrontación o, más bien, el quiebre que se ha dado en los grupos económicos presentes en el directorio, por supuesto que la posición del club es relevante. Y es saludable que lo sea. Habrá que ver. La bisagra que puede ser puede resultar importante. Ojalá que eso le dé el equilibrio a lo que pueda venir.

Los hinchas se han mostrado distantes de la gestión de Matías Camacho, ¿como la evalúa?

Yo creo que es complejo dirigir al club, a la institución. La relación con Blanco y Negro siempre va a ser compleja. Espero la siguiente cuenta del club y, como el resto de los socios, plantear mi posición.