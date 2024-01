Edmundo Valladares arremete contra Michael Clark por decir que la U es el equipo más grande de Chile

Las palabras de Michael Clark aún retumban al interior de algunos equipos del fútbol chileno, sobre todo en la vereda contraria. Para Edmundo Valladares, expresidente del Club Social y Deportivo de Colo Colo, la expresión del mandatario azul sobre que la Universidad de Chile es el equipo más grande del país no se condice con su opinión como albo.

En la presentación de Gustavo Álvarez como el nuevo DT universitario, Michael Clark tuvo palabras de elogios para el estratega y fue enfático en las aspiraciones que deben tener esta temporada los azules como equipo grande.

Es por esta razón que el timonel azul señaló en conferencia de prensa que “la U es un club grande, la U es el club más grande que hay en Chile. Eso tiene el peso de la historia y los deberes que hay que cumplir. Estamos obligados siempre a buscar los partidos, a ganar y pelear los campeonatos. Eso siempre tiene que ser el objetivo estructural de la U, y por eso esperamos ser competitivos, pelear arriba y porqué no, ser campeones”.

Esta frase, celebrada por la fanaticada azul, no fue bien recibida en Macul, generando repercusión y polémica en un viejo conocido del Monumental. Se trata de Edmundo Valladares, exrepresentante de la entidad social y deportiva del Cacique, el cual abandonó la tienda alba a mediados de 2022.

¿Qué respondió Valladares?

En el marco de la polémica afirmación de Clark, Edmundo Valladares se mostró contrario al presidente de Azul Azul en conversación con Deportes13. “Cada cual puede tener su opinión, pero no la comparto. Creo que objetivamente por historia, por logros deportivos y popularidad, Colo Colo es por ventaja el club más grande de Chile”, sentenció Valladares.

Sumadas a estas declaraciones, el exmandamás de CSyD agregó que “Colo Colo lo ha demostrado desde su fundación en adelante, insisto que cada cual puede tener su opinión, pero creo que Colo Colo es lejos la institución más grande de Chile”. Además, Valladares señaló que no cree que haya una provocación directa, pero que para él la discusión sobre quien es más popular es clara. “Yo creo que lo que opina (Clark) puede ser legítimo, no me imagino que lo haya hecho para provocar o con segundas intenciones. Es una opinión que se puede tener, es válida. Pero insisto, creo que las cifras de popularidad y los logros deportivos desmienten sus afirmaciones”, complementa el exdirectivo.

En el cierre de la conversación, Valladares anadió que “entrometerme en la interna de la U no me corresponde, pero en general puede ser una presión favorable o bien entendida. Hablar en términos que la institución es grande yo no lo veo mal para la interna, pero sobre la declaración misma, si bien no la comparto, no creo que sea en negativo o vaya a afectarlos”.

Dicho intercambio de palabras entre Clark y el extimonel de los albos generó ronchas en redes sociales y ha puesto en la palestra la discusión sobre cuál es la institución que merece ser llamada la más grande de Chile.