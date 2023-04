Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo: “No estamos disponibles para convertir a Colo Colo en una pugna de ambiciones personales”

Este viernes, a las 10 de la mañana, Blanco y Negro vivirá una nueva Junta de Accionistas que marcará el destino de Colo Colo. Nuevamente, dos bloques antagónicos se enfrentan: el de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle con el de Aníbal Mosa. En el medio, los dos votos clave del Club Social y Deportivo Colo. En esta entrevista, Matías Camacho, timonel de la corporación, entrega la visión de la entidad que representa y adelanta algunas decisiones al respecto.

¿Cuál es el diagnóstico que hace de la situación que hoy vive Colo Colo?

Es un diagnóstico crítico. Creemos que la gestión de la concesionaria no ha sido buena en todos estos años. Este es un modelo que llegó con un conjunto de promesas que nunca se cumplieron y en los últimos años en particular la polarización extrema entre dos bloques y las pugnas de protagonismo y de ansias personales han perjudicado a Colo Colo. Desde nuestra posición creemos que se debe anteponer siempre el interés de Colo Colo y de nuestra base social. Por ello, velamos y no estamos disponibles para entrar en ningún tipo de pugna ni de protagonismos personales, ya que de esa forma nunca vamos a conseguir los resultados que entendemos que Colo Colo debe tener.

¿Siente que ha habido un retroceso en relación a la etapa de Edmundo Valladares como presidente de Blanco y Negro?

Yo creo que la gestión del Club Social y Deportivo Colo Colo al mando de Blanco y Negro fue buena. Sin embargo, no se lograron los resultados que se esperaban por varios factores: no existieron las condiciones políticas internas para que el club pudiera gobernar; todo el proceso estuvo lleno de cortapisas, de jugadas en contra, que terminaron quitándole la presidencia al club a la mitad de una gestión. Por lo tanto, es muy difícil hacer una evaluación en esas condiciones. Nosotros llegamos a la presidencia de Blanco y Negro con un programa que no se pudo implementar, porque no existió la voluntad de dejar avanzar por parte del bloque de los accionistas de la serie B y ni la voluntad de dejar gobernar. Durante todo ese año estuvo lleno de cortapisas, se presentaron denuncias ante la CMF y se estuvo persiguiendo constantemente a los representantes del Club Social y Deportivo.

¿Ha sostenido conversaciones con ambos bloques para capturar el voto clave del Club Social?

Parte del rol que tenemos y, en particular como presidente, es mantener conversaciones permanentes tanto con los accionistas como con los directores de la concesionaria, y las he estado desarrollando desde que asumí la presidencia del club. Sin embargo, no estamos conversando en torno a una negociación de votos. No estamos disponibles para ello ni para convertir a Colo Colo en una pugna de ambiciones personales. Nosotros estamos instalando proyectos, ideas. Son aquellas cuestiones que desde el Club Social y Deportivo creemos que deben impulsarse fuertemente de cara a la etapa final del contrato de concesión: el centenario del club y lo que entendemos que debe ser una prioridad, la remodelación del estadio; el nuevo Estadio Monumental. Ese es el gran proyecto que creemos debemos abordar de cara al centenario, porque nuestra gente y este club se merecen tener un estadio a la altura del centenario y del Colo Colo del futuro.

Frente a este escenario, ¿cabe la posibilidad de que el Club Social se abstenga?

En este momento caben todas las posibilidades. Efectivamente es una posibilidad cierta. Nosotros vamos a velar por los proyectos, por desarrollar iniciativas que engrandezcan a Colo Colo, que devuelvan el protagonismo a la base social, que reconozca la identidad de este club y que profesionalice la gestión. Si no hay voluntad en ningún bloque de avanzar en esa línea, sin lugar a dudas nosotros tendremos que abstenernos o bien tener una candidatura propia. Todas esas alternativas son viables y en estos momentos estamos precisamente en esas evaluaciones.

¿Alguno de los bloques les ha presentado un proyecto?

Hasta ahora no hemos conocido ningún proyecto concreto, pero nosotros sí lo hemos generado; nosotros sí tenemos un proyecto de desarrollo para Colo Colo, y eso es lo que hemos estado impulsando y presentando a los bloques de accionistas. Veremos si es que recogen el guante y si alguno de ellos está dispuesto a desarrollar este tipo de proyectos, como el del estadio.

¿Y alguien recogió el guante o se mostró interesado?

Hasta ahora ha habido intereses, pero las señales no siempre son muy positivas. Tenemos una evaluación crítica de la gestión de Blanco y Negro. Creemos que las cosas no se han hecho de la mejor manera. Sin embargo, en este último periodo tampoco, pero también tendríamos que preguntarnos hacia atrás si es que se hicieron mejor y la respuesta es que no. Si Alfredo Stöhwing no ha tenido una gestión a la altura de lo que el club esperaría, tampoco la tuvo Aníbal Mosa. Nuestra crítica tiene que ver con el modelo, con las lógicas en las que está funcionando la concesionaria, y creemos que eso tiene que cambiar. Mientras esto se mantenga en una constante pugna personal y Blanco y Negro se gobierne en una guerra de guerrillas permanente y con una polarización extrema, Colo Colo no va a poder avanzar. La voluntad del pueblo colocolino no puede quedar supeditada al poder del dinero de tres personas. Cuando eso se entienda, entonces habrá avances para Colo Colo. Y en estos días estamos a la espera de encontrar esas señales y esos puntos de acuerdo que nos permitan decir que hay alguien aquí que está entendiendo ese panorama y que Blanco y Negro sí o sí termina su periodo de concesión y que lo que viene hacia adelante es necesariamente el protagonismo del club.

Matías Camacho, en el hall del Estadio Monumental. Foto: Andrés Pérez.

¿Qué le parece la idea de que Aníbal Mosa retorne a la presidencia?

No nos interesa apoyar a Alfredo Stöhwing o Aníbal Mosa por ninguna motivación personal que puedan tener. Nos interesa es saber para qué quieren gobernar y qué proyectos quieran desarrollar. Mientras no veamos eso, no estamos disponibles a apoyar a ninguno. Mosa tuvo una gestión muy complicada, en donde llegamos al peor momento deportivo en la historia de Colo Colo. Nunca habíamos estado a un paso del descenso. Eso es tremendamente negativo, fue un proceso muy difícil de recuperación, en el que probablemente todavía estamos. La pregunta es para qué Aníbal Mosa quiere volver a tener la presidencia. Si tiene que ver con una patriada personal, el Club Social nunca va a estar disponible para aquello. Y si Alfredo Stöhwing quiere mantener la hegemonía de un bloque accionario, tampoco.

¿Qué opina de una eventual llegada de Esteban Paredes o Eduardo Menichetti, como propone Mosa?

Esteban Paredes es un ídolo de Colo Colo. Lo hemos dicho: Colo Colo es la casa de Esteban Paredes y lo va a ser siempre. Sí creemos que es tremendamente negativa la utilización de estos ídolos en este tipo de pugnas y pretensiones dirigenciales. No le hace bien a la institución ni a los ídolos. Por lo tanto, creemos que en estas instancias no debe jugarse con ese tipo de cartas. Tenemos que siempre apuntar al proyecto de Colo Colo.

¿Y qué piensa de la opción de Menichetti?

En base a rumores no tiene sentido especular, preferimos esperar al viernes y ver quiénes van a integrar la mesa. De parte del Club Social y Deportivo Colo Colo no sentimos que Eduardo Menichetti sea una persona que acerque posiciones. Si ese fuera el objetivo, no se va a cumplir.

Renunció Javiera García a su cupo en la mesa de ByN. ¿Sigue Alejandro Droguett?

Estamos en esas definiciones. Creemos que lo más importante es el desarrollo de las ideas que como club tenemos para Colo Colo. Más allá de quiénes sean los representantes, creemos que Alejandro lo ha hecho de muy buena forma y sin lugar a dudas lo puede seguir haciendo de excelente manera. Yo, como presidente del club, confío en él y cuenta con mi respaldo en la gestión que ha realizado.

¿Y está la posibilidad de que usted se sume?

Sí, esa posibilidad siempre está. Me corresponde en este periodo 2022-2026 presidir al Club Social y Deportivo Colo Colo y, desde ahí, es parte de mi responsabilidad liderar la vocería y la posición que el club tiene y defender los intereses del club que presido dentro de la mesa directiva de Blanco y Negro.

Entonces, se va a sumar.

Sí... Y creo que con Alejandro Droguett podemos desarrollar un gran trabajo juntos y seguir defendiendo al Club Social y Deportivo Colo Colo, como lo hemos hecho durante los últimos 20 años. Hemos trabajado largo tiempo juntos, nos conocemos muy bien y desde ahí creo que vamos a defender siempre los intereses de los socios y socias de Colo Colo.

¿Estaría abierto a la opción de presidir la concesionaria?

Siempre estamos disponibles a lo que Colo Colo requiera. Si es que existen condiciones políticas para gobernar, si se va a dejar desarrollar los proyectos y se va a permitir efectivamente que el club pueda encabezar ese proyecto y tener condiciones de gobernabilidad, siempre vamos a estar dispuestos a conversarlo, pero no es una pretensión. No existe una ambición personal mía o desde el club de alcanzar la presidencia de Blanco y Negro. No es nuestro objetivo, creemos que el club es el que debe gobernar los destinos de Colo Colo y ante eso no vamos a claudicar, porque no nos gusta este modelo de administración del fútbol profesional; es un modelo desgastado y fracasado y tampoco claudicaremos en avanzar hacia una reforma de este modelo. Por lo tanto, el acomodo desde una posición de poder de Blanco y Negro no es el objetivo que el Club Social y Deportivo tiene.

¿Cuál es la mejor fórmula para remodelar el estadio?

Es un imperativo que tenga un Estadio Monumental a la altura del centenario, es un imperativo mejorar las condiciones de asistencia de nuestra gente. Creemos que el pueblo colocolino se merece una experiencia digna y para eso es completamente necesario remodelar. Estamos trabajando en eso, este es un proyecto viable y que si en el pasado no se pudo concretar fue por falta de voluntades políticas para avanzar. Es una posibilidad concreta que estamos desarrollando y que le presentamos a Blanco y Negro, a todos los bloques accionarios. Sí nos parece importante decir que no estamos disponibles a extender el contrato de concesión y ni siquiera nos vamos a sentar a conversar eso, porque sabemos que hay otras formas. Además, Blanco y Negro no puede desarrollar este proyecto sin la aprobación del club. Nosotros somos dueños del estadio y, por el contrato, ByN no puede construirlo sin nosotros. Creemos que es el club y su gente el que puede liderar, porque somos los únicos que podemos aunar voluntades.

¿Están abiertos a ponerle un nombre comercial?

Es una opción viable en la captura de recursos, es un modelo que utilizan muchos clubes en el mundo. Estamos disponibles a evaluar, pero es una decisión que tiene que tomar la asamblea general de socios y socias, dependiendo siempre de mantener la identidad, la reputación e historia de Colo Colo y cuáles sean las condiciones. Pero sí estamos disponibles para generar un contrato de ese tipo.

Finalmente, ¿qué opinión tiene acerca de la situación de Jordhy Thompson?

El Club Social y Deportivo Colo Colo siempre ha sido enfático en condenar todo tipo de agresiones contra las mujeres, nuestra institución tiene un compromiso contra la violencia de género. Nos parece inaceptable que un jugador del club incurra en este tipo de actos y esperamos que se desarrollen todas las diligencias y sanciones frente al caso. Además, nos parece que es urgente trabajar integralmente en la formación de nuestros deportistas. Por eso nos reunimos con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y también con la asesora de género del Ministerio del Deporte, Loreto Fuenzalida, para comenzar a impulsar herramientas de formación, educación y prevención en todos los estamentos de Colo Colo.