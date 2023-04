Gustavo Quinteros y los incidentes en el Monumental: “No son hinchas del club, vienen a perjudicar”

Gustavo Quinteros se fue con sentimientos encontrados tras el triunfo de Colo Colo sobre Monagas de Venezuela por la Copa Libertadores. A pesar de ganar, los bochornosos incidentes ocurridos en las graderías y en los alrededores del Monumental molestaron al técnico.

“Lamentablemente, hay un grupo pequeño que para mí no son hinchas del club, sino que vienen a perjudicar, viene a intentar no sé qué (…) No favorecen al equipo ni a la institución. Los verdaderos hinchas son los que apoyan para estar con el estadio lleno”, dijo el santafesino.

Asimismo, el DT insistió que “es un grupito muy pequeño de gente, que hacen problemas a todo, esperamos que la justicia los identifique y eliminarlos de los partidos”.

Falta de precisión

El 1-0 fue un resultado corto para lo que ocurrió en Macul. Precisamente, esa fue una de las principales críticas que confirmó el entrenador después de la victoria por la Copa Libertadores.

“Fue un inicio favorable para Coo Colo. Tuvimos varias oportunidades para asegurar el resultado, pero nos faltó eficacia, estar más tranquilos, más precisión en la finalización”, afirmó el adiestrador.

Y en el mismo sentido, reconoció que “terminamos un poco apretados por el resultado y nerviosos, porque el rival tuvo opciones de empatar con centros, con contragolpes, con pelotazos y pelotas detenidas. La deuda pendiente es la precisión y tratar de ser más eficaces en los últimos metros”.

Pero no todo fue malo. Según comentó Quinteros, el equipo albo ha logrado mantener una férrea resistencia en la zona defensiva que le ha permitido dejar su arco sin goles por tercer vez en los últimos cuatro encuentros.

“Lo que más destaco es la solidez defensiva, mantener el arco en cero, las transiciones que tuvimos que terminaron muchas veces en peligro para convertir, generamos siete u ocho ocasiones claras. Lo más difícil para un equipo es generar, ahora tenemos que trabajar en la definición. Enfocados en esos momentos para los próximos partidos”, sostuvo el boliviano.

En la misma línea, argumentó que “el equipo presionó y no dejó progresar casi nunca al rival. Por momentos ellos tenían los laterales libres. Intenté provocar más errores presionar más altos a quitar la pelota con Bouzat y Bolados más como extremos. Bolados generó un par de ocasiones. Fue algo positivo”.

Así también aclaró que “lo bueno de este equipo es la flexibilidad en los sistemas de juego. Antes jugábamos con cuatro y ahora lo hacemos con tres. Variar en el partido es algo positivo. Sorprendimos al rival y fue bueno. Después del gol y en el entretiempo acomodamos las piezas para que esas salidas no fueran tan evidentes. Conseguimos estar sólidos”.

Consultado por el ingreso de Carlos Palacios desde el primer minuto, el DT declaró que “la idea era buscar el pase con un mediapunta. Poner a un jugador de esas características en un partido de local. En el primer tiempo tuvo dos opciones de hacer el gol. Le falto eficacia a él también, lo mismo Damián Pizarro. Cumplió por momentos bien, por momentos le costó, no ha tenido un rodaje seguido y estamos intentando darle confianza. Con Gil y el Vicho también fue bueno y tuvimos opciones, manejaron la pelota”.

Sobre los refuerzos, el exzaguero reconoció que “el mercado fue difícil. No tuvimos suerte, vinieron buenos jugadores que no se pusieron bien físicamente. Los necesitábamos rápido, llegaron tarde en ese sentido, incorporándose al plantel y a la competencia. Es complicado el funcionamiento, porque no tuvieron pretemporada”.

Así también se quejó que “tenemos cuatro jugadores que vinieron y no los podemos utilizar, porque están recuperándose de lesiones. Necesitamos tener más variantes, hay muchos partidos seguidos. Debemos potenciar el nivel futbolístico del equipo”.