Ministra de la Mujer responde con dureza a Gustavo Quinteros por sus declaraciones sobre el caso Jordhy Thompson

Colo Colo enfrenta hoy su segundo partido válido por la Copa Libertadores contra Monagas en el Estadio Monumental. Sin embargo, en la previa de este partido en Macul ha estado rondando un tema extradeportivo.

La expolola del jugador Jordhy Thompson lo acusó de nuevas agresiones en su contra. Por lo mismo, en la conferencia previa al duelo contra el conjunto venezolano Gustavo Quinteros tuvo que enfrentar los micrófonos para referirse a la situación extradeportiva que afecta al equipo.

Una de las frases más comentadas fue en la que el DT sostuvo que “ahora en la mañana (ayer) me causó sorpresa todo lo que se dice sobre Jordhy y un posible nuevo encuentro con la persona que presentaba problemas. Me sorprende porque de parte del club no tenía permiso para volver a estar cerca de esa persona. También me extraña que esa persona se haya reunido con Jordhy”, comenzó señalando.

“Me parece que ahí hay una relación enfermiza, de culpabilidad entre ambos. Porque no deberían estar juntos. Estamos tratando de ayudar a Jordhy a que sea una persona mejor, pero la otra persona también necesita tener ayuda”, lanzó el adiestrador.

Claro que estas palabras causaron indignación en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La ministra Antonia Orellana comentó esta mañana que “Eso es volver a los años en que a las mujeres se les decía ‘¿Pero usted qué hizo que enojó tanto a su marido?’ Ese es el nivel de retroceso en las declaraciones. Me parece que están muy mal enfocadas y que tiene relación con otras respuestas que hemos visto por parte de otros integrantes de la institución”, indicó en diálogo con CNN.

“También se señaló que lo que haga fuera de la cancha no importa. Estamos volviendo al mismo discurso de ‘yo no supe, no vi nada, no me interesa, no importa’. Esto es un tema como de segundo orden y también cuando se justificó esto como una supuesta frustración deportiva”, añadió.

“La violencia contra la mujer es un problema estructural. El día de ayer aprobamos una nueva ley de reparación para las víctimas de femicidio que es la violencia más extrema en contra de las mujeres y me parece que no está el ambiente para dar ese tipo de declaraciones”, expresó.

Además, ayer la titular de la cartera había comentado que “desde que tomamos conocimiento de estos hechos, hace semanas como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género pusimos a disposición de la víctima nuestros dispositivos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género”.

También cuestionó los pasos que había seguido Colo Colo sobre el caso de Thompson. “Apenas los conocimos, instamos al club y señalamos que no estábamos de acuerdo con el abordaje que se estaba haciendo, porque la violencia contra las mujeres no es un problema de frustración deportiva, no corresponde abordarlo desde el psicólogo deportivo, porque la violencia contra las mujeres no surge porque alguien esté frustrado por no estar rindiendo en la cancha o algo así”.

Por lo mismo llamó a que “se revise cuál es el modelo formativo que reciben al interior de las instituciones estos deportistas, porque pasan gran parte de su etapa formativa no con su familia ni con su entorno, sino que con los equipos técnicos y el equipo, así que hay que ver qué están haciendo estas instituciones para prevenir”.