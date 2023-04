Ministra de la Mujer apunta a los clubes chilenos: “Tienen cláusulas de comportamiento por el carrete y no por violencia contra la mujer”

La grave acusación de agresión que efectuó Camila Sepúlveda en contra de Jordhy Thompson ya dejó hace rato de ser un tema sólo deportivo. El jugador de Colo Colo en marzo había sido separado del plantel tras la viralización de un video en el que el futbolista aparece golpeando a su expareja. Ante estos nuevos antecedentes, Antonia Orellana, ministra de la Mujer, abordó la situación en un punto de prensa en el Congreso Nacional.

La titular de la cartera comenzó declarando que han estado y estarán a disposición de la víctima en este caso: “En primer lugar queremos decir que desde que tomamos conocimiento de estos hechos, hace semanas como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género pusimos a disposición de la víctima nuestros dispositivos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género”.

La responsabilidad de los clubes y, en este caso, de Colo Colo

Orellana también efectuó una reflexión sobre los nulos protocolos de las instituciones ante este tipo de graves situaciones de violencia: “En particular, a mí me causa mucha curiosidad cómo los clubes tienen cláusulas de comportamiento relativas al carrete pero no a delitos tan graves como la violencia contra las mujeres”.

La ministra también cuestionó los pasos que ha seguido Colo Colo en este caso: “Apenas los conocimos, instamos al club y señalamos que no estábamos de acuerdo con el abordaje que se estaba haciendo, porque la violencia contra las mujeres no es un problema de frustración deportiva, no corresponde abordarlo desde el psicólogo deportivo, porque la violencia contra las mujeres no surge porque alguien esté frustrado por no estar rindiendo en la cancha o algo así”.

Además, tuvo palabras para la manera en que las instituciones futbolísticas del país forman a sus futuros jugadores: “Es hora que se revise cuál es el modelo formativo que reciben al interior de las instituciones estos deportistas, porque pasan gran parte de su etapa formativa no con su familia ni con su entorno, sino que con los equipos técnicos y el equipo, así que hay que ver qué están haciendo estas instituciones para prevenir”.

Por último, Antonia Orellana cree que en este caso no basta solo con la desvinculación de Jordhy Thompson para solucionar este grave problema: “Me parece que ahora sí, esa es la determinación que tomó el club, no desviando la atención hacia un supuesto problema deportivo. Este jugador estuvo desde los 10 años en la Casa Alba, y lo digo también como colocolina, pero creo que hay algo más que hacer que solamente las medidas que tengan que ver con la desvinculación”.