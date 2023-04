Versiones contrapuestas: comunicado de Blanco y Negro revela contradicciones entre testimonios de Jordhy Thompson y su expolola

Colo Colo separó a Jordhy Thompson del primer equipo. La condición se mantendrá mientras se desarrolle la investigación relativa a las agresiones que denunció Camila Sepúlveda, expareja del futbolista. El club popular rechaza categóricamente todos los hechos de violencia contra la mujer y condiciona la medida contra el jugador al desarrollo de las indagatorias. Habla de la instrucción de una “investigación seria”. Todo en el marco de la antesala del duelo frente a Monagas, por la Copa Libertadores. El caso distrae buena parte de la atención de Gustavo Quinteros antes del choque ante los venezolanos.

Sin embargo, el mismo instrumento denota las contradicciones entre Thompson y su expolola. El club consigna que el futbolista situó la agresión en el contexto de la primera denuncia que se conoció. “El volante manifestó que los hechos son anteriores al compromiso que él asumió con la institución cuando se realizó la acusación anterior, lo que no excusa la gravedad de la denuncia”, apunta.

El testimonio de Sepúlveda aporta una precisión en sentido contrario. ““El sábado 15 de abril estábamos en el departamento cuando tuvimos una pelea que comenzó por que él me dijo que los hinchas de Católica le habían gritado cosas en el estadio por lo sucedido en el vídeo en donde me golpea. Decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo. La situación comenzó a volverse una discusión en donde me pegó otra vez con un tenedor. Me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza, me quitaba el celular o se iba con mi celular. Llamé a Colo Colo para contar lo sucedido y le quitaron el departamento el domingo 16 de abril”, expuso a través de su cuenta en Instagram

De vuelta a la Casa Alba

Según la concesionaria, Thompson está en tratamiento. “Asistiendo periódicamente a todas las consultas con especialistas”. Fueron esos profesionales los que visaron su reincorporación al primer equipo, lo que permitió su convocatoria en el choque ante la UC, en el que habría recibido los reproches de los fanáticos cruzados que Sepúlveda expone como detonante de la agresividad del antofagastino. “Se dio como recomendación de los mismos especialistas para favorecer su recuperación”, explica.

Sin embargo, con la intención de fortalecer la estrategia, precisan que a Thompson se le pidió volver a la Casa Alba. “Con el objetivo de concentrarse en su tratamiento como prioridad y en su desarrollo deportivo y profesional”, sostienen. Esa condición ya constituye una particularidad. “Al ser un jugador mayor de edad, esto se trata de una excepción, ya que esta residencia tiene por objeto acoger a nuestros jugadores cadetes”, precisan.