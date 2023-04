“Está muy delgado, pero atléticamente perfecto; incluso mejor que en su peak deportivo”: los secretos de Humberto Suazo para brillar a sus casi 42 años

Humberto Suazo demuestra vigencia. El Chupete gana en el área y con un cabezazo le da el triunfo a San Luis de Quillota. Los canarios son punteros, a la espera del encuentro entre San Marcos de Arica y Deportes La Serena. Su gran figura es el sanantonino, que en el ocaso de su carrera sigue brillando.

Cuando Chupete dejó Colo Colo, a mediados de 2015, parecía su adiós definitivo del fútbol profesional. El atacante había cumplido una de sus temporadas más bajas en su carrera. El retorno a Chile no era el esperado y colgar los botines era una decisión que parecía no tener vuelta atrás.

Sin embargo, dos años después, se dio cuenta que su temprano retiro no fue el ideal. La carrera del artillero merecía otro cierre. De esta forma, tras militar en clubes amateur, ficha por San Antonio Unido. Primero en 2017 y luego en 2019. Después un breve paso por Deportes Santa Cruz sería su estación previa a Deportes La Serena. De vuelta en Primera División, a Suazo se le veía más esbelto que en su último período en el Cacique. También, y lo más importante, era determinante en el juego de su escuadra.

El máximo goleador de las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 regresó a la categoría de honor tras el parón por el Covid-19, entre marzo y agosto de 2020. Poco tiempo se demoró en marcar la diferencia y algunos encuentros le bastaron para llegar a su gol 100 en el Campeonato Nacional. “Volver a un equipo de Primera después de 5 años, no cualquiera lo hace. Es otro ritmo, otra preparación”, declaró tras aquel hito. Ahí está la clave, Suazo se preparó para poder competir. Todo para que su familia lo vea jugar como lo hacía en sus mejores tiempos.

“Quería volver a Primera División para que mi hijo me viera jugar. Estoy muy emocionado por el apoyo”, dijo tras su debut con la camiseta de Deportes La Serena. Habían pasado cinco años, retiro de por medio, y Suazo regresaba. Desde eso han transcurrido otros tres y, en una división más abajo, el Chupete sigue demostrando que está en un buen momento.

Humberto Suazo cabecea y anota frente a Deportes Puerto Montt. Foto: SLQoficial/Facebook

Quillota, tierra elegida

En la relación partidos-goles, no son Colo Colo ni Monterrey los clubes de Suazo posee sus mejores registros. La institución es San Luis de Quillota. En la temporada 2003, hace exactos 20 años, el formado en las divisiones inferiores de Universidad Católica anotó 39 goles en 40 partidos. En el curso actual, acumula cinco goles en ocho encuentros.

Desde su llegada a La Serena, que tuvo una interrupción breve en la que pasó por Raya2 de México, la filial de Monterrey, donde es ídolo, Humberto Suazo ha cuidado su físico. Algo que en sus mejores años no era prioridad.

En conversación con el medio RedGol, Claudio Borghi, uno de los técnicos que mejor rendimiento le sacó al calvo delantero, recordaba que: “En esos años no tenía mucho cuidado con su comida, lo que podía y lo que debía. Estaba un poco gordo, pero si tú eres entrenador y te hace esa cantidad y calidad de goles, déjalo nomás. Hoy entendió un poco más y se dio cuenta que si no se cuida, no juega. Quizás si en aquel momento se cuidaba como hoy, hubiese sido otra cosa”.

Los años no pasan en vano, pero Chupete ha sido capaz de adaptar su fútbol. Además del régimen alimenticio, el delantero reconoce que hoy tiene menos recorrido dentro del campo de juego. Siempre se caracterizó por su buena conducción de balón. Además, en el elenco granate ya no jugaba en el centro del ataque sino que armaba la jugada desde atrás. En San Luis, en cambio, él mismo asevera que: “Gran parte del partido no estoy en contacto con el balón, pero estoy atento a cualquier jugada”.

Este 2023, Suazo ha visto las redes ante Unión San Felipe (2), Deportes Iquique, Santiago Wanderers y Deportes Puerto Montt. Goles de todo tipo. El último, mediante un expediente que nunca fue su principal característica, pero que tampoco le complicaba: el cabezazo. Tras liberarse de la débil marca de Fabián Manzano, el artillero superó a Mauricio Viana con un frentazo, que si bien iba centralizado, salió tan abajo que hizo imposible una reacción rápida por parte del guardameta.

En San Luis no ocultan su alegría por el presente de Chupete. Valoran su profesionalismo y cómo se dedica a tiempo completo a una profesión que ya lo tiene como ejemplo de los menores del plantel. “Entrena a la par de todos sus compañeros. No ha faltado a ningún entrenamiento en todo el año, y jamás ha entrenado diferenciado. Es un ejemplo para todos los jugadores, grandes y sobre todo más chicos”, dice Martín Garretón, gerente general del cuadro Canario.

“No tiene pauta distintas al resto, entrena a la par 100%. Lógicamente los días previos a los partidos hay un cuidado especial en control de cargas, pero jamás se ha ausentado ni nada”, agrega.

En relación a su físico, el funcionario de San Luis asegura que el delantero regular su alimentación. “Físicamente esta muy bien, se cuida de su alimentación y hábitos, eso lo lleva a estar muy bien físicamente, con índices muy buenos. Está muy delgado, pero atléticamente perfecto, incluso mejor que en su peak deportivo”, cierra Garretón.