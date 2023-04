Expolola de Jordhy Thompson denuncia nuevas agresiones del jugador de Colo Colo

Jordy Thompson vuelve a ser denunciado en redes sociales. La ex pareja del jugador de Colo Colo expuso en sus redes sociales un largo texto en donde acusa al futbolista de agresiones psicológicas y físicas. También menciona casos de indisciplina que habría realizado en la Casa Alba.

Camila Sepúlveda, quien sufrió las viralizadas agresiones del jugador en una discoteca, utilizó su cuenta de Instagram para exponer su testimonio y subir varias fotos en donde se aprecia con moretones y en donde se ven aparatos tecnológicos como un Iphone y un Ipad, destrozados.

En el extenso texto, especifica varios episodios de abuso. “Le prometí que nunca lo haría, pero ya no puedo más. Lo hago porque ya se salió de las manos y logré entender que esto no es amor porque el amor no duele!! No pienso cubrirlo más!! Quiero que sepan la clase de persona que es, es un maldito maltratador y manipulador! Hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas, siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades, no me dejaba ver a mis propias amigas porque decían que eran maracas (sic)... lo típico que dicen los enfermos. Me maltrató física y psicológicamente siempre”, comienza diciendo Sepúlveda.

En esa línea, expone que incluso le informó a Colo Colo lo que pasaba. “Me hizo mierda mi celular, mi Ipad que ocupo para estudiar en la universidad, tengo pruebas de todo. Fui a hablar con Colo Colo antes que se filtrara el vídeo donde me pega en la disco y ellos se comprometieron a pagarme el Iphone y el Ipad que me hizo mierda. Ha pasado más de un mes y aún no se hacen cargo”, agrega.

Y después aborda una situación vivida este fin de semana, luego del partido entre albos y cruzados en Santa Laura. “El sábado 15 de abril estábamos en el departamento cuando tuvimos una pelea que comenzó por que él me dijo que los hinchas de Católica le habían gritado cosas en el estadio por lo sucedido en el vídeo en donde me golpea. Decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo. La situación comenzó a volverse una discusión en donde me pegó otra vez con un tenedor. Me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza, me quitaba el celular o se iba con mi celular. Llamé a Colo Colo para contar lo sucedido y le quitaron el departamento el domingo 16 de abril”, escribe en un post que ya comenzó a viralizarse en Instagram.

Además, contó que en algunas ocasiones el jugador habría dejado las instalaciones albas sin aviso para ir a confrontarla. “3 o 4 veces se escapó de la Casa Alba en la noche para ir hacerme show a mi casa. Yo nunca le di motivos para que desconfiara de mí y él lo sabe”, menciona.

En el texto también admite que ha ido a la justicia por los constantes casos de violencia que ha tenido que vivir. “Fueron muchas las veces que me golpeó, le he puesto tres denuncias (la tercera se la puse hoy), pero le saqué dos porque él me decía y no quería perjudicarlo. Yo siempre andaba llena de moretones, todos los veían”, afirma.

Finalmente, la ex pareja del jugador escribió que ha sufrido golpes de Thompson estando incluso junto a su hijo. “Ya no lo cubriré más , no se merece nada de mí. Él sabe lo correcta que fui con él y no valoró nada. No tengo porque aguantar tratos así. Me pegaba en frente de mi hijo, me empujaba mientras yo lo tenía a él en mis brazos. Siempre que lo iba a funar, me decía “hazlo, la gente me va a creer a mí, porque me aman”, expuso.

La situación se produce luego de que Thompson volvió a las citaciones con Colo Colo, en donde no suma minutos desde que se viralizó su primer caso de violencia y en donde fue separado del plantel para que recibiera tratamiento psicológico.

Hace tres días, Gustavo Quinteros, DT de los albos, había declarado en favor del jugador. “En la parte personal está mejor, está haciendo una transformación en su vida y nosotros como profesionales lo queremos acompañar para que su vida sea distinta, que su profesión lo ayude a cambiar como persona”, comentó en la previa al duelo ante la UC.