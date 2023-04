Mayne-Nicholls le da con todo a Lasarte por su rechazo a Marcelo Bielsa en Uruguay: “Roza ese patriotismo trasnochado”

La posibilidad de que Marcelo Bielsa dirija a la selección uruguaya ha provocado reacciones en toda Sudamérica y Chile no podía estar ausente del debate. Menos aún cuando el adiestrador argentino fue uno de los pilares de la Generación Dorada y aún mantiene lazos afectivos con miembros del país.

Por lo mismo, no es extraño que uno de ellos saliera a defenderlo de Martín Lasarte. El hombre que no logró llevar a la Roja al Mundial de Qatar aseguró que no le gusta la llegada de un técnico extranjero a la banca celeste, por que “esta era la chance para que un técnico uruguayo dirija a la selección, el momento para hacer un proyecto a largo plazo”.

Palabras que no le cayeron bien a Harold Mayne-Nicholls, el cual entrega una dura respuesta. “Cuando hablo con él no hablo de temas laborales, ni él me pregunta ni yo le pregunto a él, vemos temas más generales. Ahora, en lo personal, en el mundo que vivimos es absurdo pretender buscar la más alta calidad, en cualquier cosa de la vida, preocupado solo de la nacionalidad” dice el extimonel de la ANFP.

Luego agrega, en una actividad que se desarrolló en Concepción, que la frase de hombre que dirigió a la UC y a la U “roza ese patriotismo trasnochado que tienen algunos, porque no son todos. Pero eso ya no tiene sentido en el mundo actual donde todos tenemos de todo. Por ejemplo, la marca de la camiseta de la selección debiera ser de tu país, cómo va a ser extranjera. Esas cosas ya pasaron”.

Por lo mismo, está de acuerdo con que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) esté pensando en el estratega rosarino para que encabece las eliminatorias a la cita planetaria de 2026. “Ahora lo que se busca es el profesionalismo, la calidad, el desarrollo de proyectos de acuerdo a las normas que ponen aquellos que los contratan. Ese es el camino en todo el mundo”, sentencia y concluye: “Si Marcelo finalmente va a Uruguay, ojalá que le vaya muy bien. Y lo digo por él, por los que lo llevan y también por seguir demostrando que esos nacionalismos ya no tienen lugar”.