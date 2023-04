La U deja sin técnico a Audax Italiano: Manuel Fernández sale de la banca verde

La caída frente a Universidad de Chile produjo un terremoto en Audax Italiano. La dirigencia del club floridano optó por interrumpir la gestión del técnico Manuel Fernández, quien había asumido el cargo a comienzos de temporada. La determinación que adoptó la administración liderada por Gonzalo Cilley será oficializada en las próximas horas, una vez que se cumplan los trámites protocolares relacionados con la salida del estratega.

La situación deportiva del equipo verde es apremiante. La caída frente a la escuadra de Mauricio Pellegrino lo deja en una compleja realidad en la tabla de posiciones: con apenas siete puntos, producto de un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas, solo supera al colista Deportes Copiapó por diferencia de goles.

De mal en peor

Audax Italiano no solo sufre a nivel local. En el plano internacional también partió con el pie izquierdo. Si bien en la fase inicial de la Copa Sudamericana logró dejar en el camino a Universidad Católica, el estreno en la fase de grupos no fue auspicioso: derrota por la cuenta mínima frente a Newll’s Old Boys, en El Teniente, de Rancagua.

Los hinchas itálicos habían manifestado su descontento con el entrenador. (Foto: Agenciauno)

La escuadra de colonia ocupa el tercer puesto en el grupo E de la competición continental, que encabezan los rosarinos, seguidos por Santos, de Brasil. El colista es el boliviano Blooming. Este jueves, Audax visitará al Peixe, en un compromiso que supone una alta dificultad.

Fernández había sido anunciado en noviembre, después de la notificación a Juan José Ribera, quien había conseguido la clasificación a la Sudamericana, de que no continuaría en el club. Su currículo consideraba pasos por Defensa y Justicia, Sport Boys, Agropecuario, Ferrocarril Oeste y Alvarado. En Chile, había sido ayudante de Martín Palermo en Unión Española.

Considerando todos los encuentros en que dirigió al equipo itálico, acumuló tres victorias, cuatro empates y seis derrotas, totalizando un escuálido 33,3 por ciento de rendimiento. Bajo su mando, los verdes convirtieron 18 goles y recibieron 21.