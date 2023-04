Gustavo Quinteros sobre la situación de Jordhy Thompson: “Hay una relación enfermiza, de culpabilidad de ambos”

En Colo Colo Colo alistan los últimos detalles de cara a su próximo partido válido por la Copa Libertadores. El Cacique deberá recibir en el estadio Monumental este miércoles a Monagas de Venezuela con el objetivo de conseguir la victoria para intentar asegurar lo antes posible la clasificación a los octavos de final.

Este será el segundo encuentro de los de Macul en esta edición de la competencia. En su debut viajaron hasta Colombia para enfrentarse a Deportivo Pereira, consiguiendo una igualdad 1-1. De todas formas el grupo quedó parejo, pues Boca Juniors y los venezolanos también igualaron (0-0) en el primer duelo.

Ante esta situación, Colo Colo hará todo lo posible para celebrar en casa, dejando atrás el opaco clásico que sostuvieron con Universidad Católica el fin de semana pasado.

Claro que en la previa de este partido hubo una situación que volvió a encender las alertas en el club. La expolola de Jordhy Thompson volvió a realizar una denuncia contra el futbolista en las redes sociales, situación que también causó la reacción del Club Social y Deportivo.

Sobre esto, Gustavo Quintero señaló que “ahora en la mañana me causó sorpresa todo lo que se dice sobre Jordhy y un posible nuevo encuentro con la persona que presentaba problemas. Me sorprende porque de parte del club no tenía permiso para volver a estar cerca de esa persona. También me extraña que esa persona se haya reunido con Jordhy”, comenzó.

“Me parece que ahí hay una relación enfermiza, de culpabilidad entre ambos. Porque no deberían estar juntos. Estamos tratando de ayudar a Jordhy a que sea una persona mejor, pero la otra persona también necesita tener ayuda. Si esto es así como se ha comentado, me extraña que hayan vuelto a estar juntos. Ahí hay un tema de ambas personas que hay que mejorar”, complementó.

“Como club, cualquier jugador que tenga problemas personales, de familia, vamos a tratar de que ese jugador sea mejor persona. Ahora, por estos posibles hechos, la justicia determinará... los profesionales y las personas entendidas. Hoy nosotros como institución, como grupo de trabajo, queremos lo mejor para que estas personas puedan cambiar y ser distintas. Desde nuestra parte vamos a intentar que Jordhy sea una mejor persona y de la otra parte también para que no se hagan más encuentros”, continuó.

A su vez, informó la decisión que tomó el equipo mientras se realiza la investigación de rigor. “El club decidió separar al jugador mientras se investiga. No puedo creer que dos personas con una relación de maltrato, de agresión se puedan volver a juntar. Ahí hay un problema de ambos”, insistió.

“Esto es grave. Nosotros determinamos que el jugador va a ser investigado. Vamos a tener que averiguar hasta las últimas consecuencias para tomar otras determinaciones. Prohibir que Jordhy vuelva a verse con esa persona. La otra persona también, porque fue agredida en un momento y si aceptó volver es porque también necesita ayuda. Son todas suposiciones. Hemos determinado no contar con él para el partido de mañana. Esperamos que no vuelva a hacerle daño a nadie y que pueda él ser una persona distinta”, cerró sobre el tema.

De vuelta en la Libertadores

Ya en el plano deportivo, comentó la lesión de Matías de Los Santos en la rodilla que lo obligó a someterse a una operación de urgencia. “Hablando en general esta ha sido una temporada dura (por las lesiones). Cinco jugadores que llegaron están parados y algunos por un tiempo largo. Es increíble que pase esto. Intentaremos ayudarlos a cada uno. Matías venía de una lesión de cadera y en el calentamiento sufrió una dolencia en la rodilla. Todo el mundo pensó que él iba a poder jugar, que no era nada grave. Después del partido se determinó que se le desprendió un pedazo de cartílago. Es algo que sucede que nos está perjudicando mucho. SI bien el equipo ha mejorado y tenemos un juego mejor, nos faltan esos jugadores que vinieron en su mejor versión”.

Sobre el partido contra Monagas indicó que “siempre tenemos que ir logrando un juego ofensivo más constante, estar más precisos para definir. En esta situación ofensivas nos falta un poco más de precisión, de eficacia para convertir”.

“Esperemos que el día de mañana podamos jugar mejor que el rival y ganar el partido. Si mañana ganamos, no aseguramos nada. Tenemos que sacar resultados con Boca acá y allá. Ganar no nos asegura la clasificación, pero sí nos coloca arriba y tener una ventaja que nos puede dar la posibilidad de clasificar”, añadió.

El encuentro entre Colo Colo y Monagas está programado para este miércoles 19 de abril a partir de las 21.00 horas.

