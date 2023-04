Colo Colo sufre una dura baja para la Copa Libertadores: Matías de los Santos se somete a una cirugía de urgencia en la rodilla

Colo Colo no lo pasa bien en cuanto a lesiones. Han pasado 10 fechas desde que comenzó el Torneo Nacional y Gustavo Quinteros todavía no conforma su oncena ideal, debido a que varias de las figuras que llegaron para reforzar al equipo no están en una óptima condición.

Uno de los casos más complejos es el del defensor uruguayo Matías de los Santos, quien presentó algunas molestias a su llegada y luego, cuando retornó, debió abandonar por lesión apenas comenzó el partido frente a Deportivo Pereira, en el estreno por la Copa Libertadores.

Este fin de semana, el charrúa, que llegó justamente por la grave lesión de Emiliano Amor, había sido esperado hasta último minuto para el partido frente a Universidad Católica en Santa Laura. Finalmente, concentró y fue a la banca, ingresando en el minuto 74 por Daniel Gutiérrez. El defensor tuvo un buen cometido en un momento complejo del encuentro, donde los albos defendían el marcador tras la expulsión de Leonardo Gil antes del segundo tiempo.

Sin embargo, cuando se pensaba que evolucionaba favorablemente de su dolencia, este lunes el club anunció su baja. “El jugador presentó una lesión osteocondral aguda en la rodilla izquierda, siendo sometido el día de hoy a una cirugía artroscópica de manera exitosa”, señaló a través de un parte médico.

“El jugador se encuentra en buenas condiciones e iniciará rehabilitación kinésica en los próximos días”, concluye el comunicado. En palabras simples, lo que aqueja al exjugador de Vélez es una lesión que afecta al cartílago de la rodilla.

Los tiempos de recuperación no fueron precisados, pero desde ya se perderá el partido del miércoles frente a Monagas, por la Copa Libertadores y varios del Torneo Nacional.