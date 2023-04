Exjugador de Arsenal dimensiona lo que era competir junto a Alexis Sánchez: “Vas a entrenar y piensas: ‘¿Eres mejor que él?’”

Uno de los grandes momentos que ha vivido Alexis Sánchez durante su carrera como profesional ha sido en el Arsenal de Inglaterra. Junto a los Gunners demostró uno de sus máximos potenciales como atacante después de haber pasado por el Barcelona. Claro que desde su salida hacia Manchester United tuvo un claro bajón que hoy, de la mano del Olympique de Marsella, se encuentra recuperando.

Entre sus números con el club destaca lo ocurrido en la temporada 2016-17, donde alcanzó a registrar 24 anotaciones dando cuenta de su poderío como ariete. Y fue en este club donde coincidió con Lucas Pérez, quien en una entrevista con ESPN manifestó lo complicado que era ponerse a la par del delantero nacional.

“Vas al entrenamiento y ahí está Alexis Sánchez listo para jugar. Y piensas: ‘¿Eres mejor que Alexis? Él es muy bueno también’. Estaba haciendo un gran año, uno de los mejores con Özil, Santi Cazorla”, comentó el español que hoy defiende al Deportivo La Coruña.

“Giroud no jugó mucho, y es un campeón mundial, ¿sabes? Alexis estaba en gran forma, una increíble forma. El entrenador quiere ganar al final: y ganamos”, añadió para luego realizar un balance personal.

“Mis números no son malos: acabé esa temporada con nueve goles y seis o siete asistencias. Si juego todos los partidos, salen los 20, 25 goles. La afición siempre me ha mostrado mucho cariño, parece que tienen buenos recuerdos de mí”, complementó.

Alexis Sánchez formó una dupla terrible en el ataque del Arsenal junto a Mesut Özil. Foto: @alexis_officia1/Instagram.

También en la oportunidad aprovechó de analizar su frustrado paso al Barcelona. “El Alavés dijo que tenían que pagar la cláusula de rescisión, 15 millones de euros. Yo tenía 31 años. Si hubieran sido 8 millones, que es lo que ofrecía el Barcelona, pues bien. Pero no 15. No pasa nada: así son las cosas”, recordó.

“¿Qué vas a hacer? Es un tren que pasa y no puedes subir. También hay que entender al Alavés. Quieren mantenerse y vender a su máximo goleador no es una gran idea. A Joselu le pasó al año siguiente cuando el Sevilla le quería y el Alavés no le vendía”, añadió.