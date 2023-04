Denuncias y retrasos: las desprolijidades de Santiago 2023 a menos de seis meses del evento

La realización de las necesidades de los Juegos Panamericanos no ha sido una tarea fácil para Santiago 2023. La Corporación creada para cumplir con dichos requerimientos ha visto problemas a lo largo del camino y cuando quedan poco más de seis meses para el inicio de las competencias, estos parecen lejos de ser. Sin ir más lejos, este lunes la última desprolijidad fue descubierta.

Se trata de la suspensión de fondos públicos para Santiago 2023. Un problema gigantesco, que se produjo luego de que la Corporación no rindiera la totalidad, ni reintegrara los montos no utilizados, de los recursos que aportó el Estado durante 2022 para organizar el evento deportivo. Pero dicho episodio no es el único que aparece en el historial.

Durante el último año, diversos problemas han complicado las gestiones en el organismo a cargo de los Juegos. Desde denuncias a Contraloría, pasando por retrasos en las obras hasta requerimientos en la Fiscalía Nacional Económica. Episodios que tienen a la Corporación dañada y con la mirada pública sobre ellos. Pese a todo, desde Santiago 2023 siguen diciendo que los objetivos y la gestión no se han visto entorpecidos.

Suspendidos por rendiciones pendientes

Es la última de las polémicas, pero una de las más complejas. Este 15 de abril, Santiago 2023 apareció suspendido en los registros de rendiciones del IND por cuentas pendientes. La situación se produjo luego de que la Corporación no rindiera la totalidad del dinero, ni reintegrara los montos no utilizados de una transferencia que le realizó el Estado en 2022.

El convenio en cuestión era por $ 49.978.285.000 y estaba destinado al proyecto “Acondicionamiento, implementación y operación de los XIX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023″, el cual buscaba abordar gastos operativos como derechos de organización, sueldos, etc. El problema fue que la fecha límite era el 14 de abril y la Corporación no rindió o reintegró $6.296.612.340, por lo que quedó suspendida en el sistema, provocando que el organismo no pueda recibir más recursos fiscales.

Al ser consultada por El Deportivo, la directora ejecutiva de la Corporación Santiago 2023, Gianna Cunazza, llamó a la calma. “Dicha condición obedece a que nuestra rendición no ha podido ser registrada en la Plataforma SISREC de la Contraloría General de la República, debido a una serie de problemas operacionales que se han presentado con ocasión del proceso de rendición que debía ser ejecutado el 14 de abril. Esperamos dentro de los próximos días solucionar esta situación....Esto no entorpece la gestión administrativa de la corporación ni el cumplimiento de los objetivos.”, explicó.

El enigma del Centro Acuático del Estadio Nacional

Los retrasos en las obras son una de las incertidumbres más grandes que tienen los Juegos Panamericanos. Pese a que los expertos dicen que todo está en orden, el poco avance que se ven en algunas obras no calman las aguas. De hecho, hasta algunos deportistas han manifestado sus dudas, aunque con la convicción de que se logrará llegar.

Gran ejemplo de aquello es el Centro Acuático del Estadio Nacional. El recinto que se ubica en el parque del Coliseo más importante de la ciudad ha tenido que convivir con retrasos y problemas. Sin ir más lejos, recién en noviembre de 2022 el recinto tuvo el visto bueno para iniciar las obras y luego de 5 meses solo presentaba un 10% de avance.

Porcentaje que según las autoridades no generaba preocupación, pero que sí esconde otro problema. El presupuesto que finalmente se terminó entregando para llevar a cabo el proyecto: 50 mil millones de pesos, 18 mil millones más de lo planeado en un inicio. Los motivos para explicar esa alza están relacionados al aumento del valor de los materiales de construcción y al acotado plazo de tiempo para realizar las obras.

Toma del Centro Acuático del Nacional en marzo. Foto: La Tercera.

La guerra por la TV

Ha sido el episodio más bullado de Santiago 2023. Una batalla por las transmisiones televisivas que trajo acusaciones de competencia desleal, tratos favorables y denuncias judiciales. Capitulo que se cerró tras una recapacitación por parte de la Corporación.

Y es que Santiago 2023 terminó dando pie atrás a la designación de TVN como señal televisiva exclusiva para estos Juegos Panamericanos. Determinación inicial que se había dado de forma directa y no a través de una licitación como habían mencionado en un comienzo. Obviamente, aquello provocó la molestia de las otras señales, quienes se lanzaron en picada contra el organismo.

Lo más molestos fueron Canal 13, quienes tras la determinación de asignar los derechos a TVN acudió a la Fiscalía Nacional Económica y a la Contraloría General de la República para revertir la situación.

Tal fue la presión, que Santiago 2023 terminó sumando a Canal 13 como señal oficial de la transmisión, abriendo así las competencias para ambos canales. Decisión que fue muy valorada en su momento por la Corporación, pero que evidentemente no estaba considerada en un inicio. Solo una vez que la situación llegó a la justicia, que repensaron su determinación.

Panam Sports tampoco se salva

A finales de enero, los Juegos Panamericanos sufrieron otro revés. Esta vez llegó desde la Contraloría, quien no desestimó todos los puntos de la denuncia en su contra que realizó el diputado Andrés Celis. La situación pese a que no estaba vinculada directamente con el trabajo de la Corporación, sí significó un punto de mucha tensión.

El punto de la denuncia que fue remitido a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) hace referencia a la eventual contratación irregular de la compañía digital Bornan Sports Technology, la cual fue propuesta por Panam Sports y denunciada por el parlamentario en octubre de 2022.

Contraloría explicó que sería la FNE la encargada de determinar sobre la legalidad del cambio del oferente encargado de proveer el servicio de tecnologías de información. Algo que desde Santiago 2023 informaron rápidamente que no tenía relación con ellos. “La decisión sobre el proveedor tecnológico de los Juegos es resorte de Panam Sports y no nos corresponde a nosotros, como Corporación Santiago 2023, referirnos a esto”, expusieron desde la organización de los Juegos Panamericanos tras ser consultados por El Deportivo en enero.