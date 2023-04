Brayan Cortés repudia la violencia en el Monumental: “Me calienta, porque esto ya es un tema; ojalá no pase nada”

La violencia se tomó la victoria de Colo Colo ante Deportivo Monagas. Diferentes grupos de hinchas provocaron desordenes en el sector Arica y enfrentamientos en Cordillera, dejando a los albos en una situación muy compleja para lo que queda de Copa Libertadores y es que hay grandes chances de que el Estadio Monumental reciba un castigo por parte de Conmebol.

Por eso los jugadores mostraron su malestar. No quieren disputar el torneo más importante del año sin público y en la zona mixta dejaron clara su posición. “Una lástima. Nos encanta jugar con la gente, los verdaderos hinchas siempre están ahí, pero me calienta que pase esto, que no ayuda en nada. Ojalá no pase nada”, expuso por ejemplo Brayan Cortés.

El arquero de los albos fue uno de los primeros que habló de la situación y expresó en reiteradas ocasiones su enojo por todo lo vivido. “La verdad es que ya es tema, ojalá sean pocos... para nosotros es importante su apoyo y ojalá no nos sancionen”, añadió.

Finalmente el guardameta hizo un llamado a los responsables: “No nos desconcentra, son pocos hinchas los que ensucian, ojalá tomen conciencia para que no se vuelva repetir”, concluyó.

Otro que habló fue el capitán Esteban Pavez, quien mantuvo la línea de su compañero y apuntó directamente a los hinchas que se enfrentaron en el sector Cordillera. “Me duele, me molesta mucho. Cuando llegamos al camarín estábamos muy molestos, porque sabemos lo importante es jugar con público. Con Fortaleza ya nos pasó y no es una excusa, pero nos gusta jugar con nuestra gente. Esperemos que no nos sancionen, me duele y el camarín está muy molesto por esto.... es una lástima porque manchó el resultado”, señaló el medicampista albo.

“Siento que me agarra y me dejo caer”

Maximiliano Falcón por su parte, fue el encargado de hablar una vez finalizado el partido, abordando los temas futbolisticos del segundo duelo por Copa Libertadores. Entre ellos, el penal que cobraron tras una falta que le cometieron.

“Si soy sincero, con una mano en el corazón, siento que me agarra y me dejo caer obviamente, íbamos en busca de la pelota nose si llegaba o no, pero siento que me agarra. Por ahí cada uno tendrá su análisis personal y obviamente esto es criterio del árbitro, tampoco lo llamaron de arriba ni nada, por ahí le validaron el penal”, expuso el uruguayo sobre la jugada que permitió que Colo Colo tuviese la gran chance de ponerse en ventaja.

Sobre los temas defensivos, también alabó al equipo y aseguró que fue clave la dínamica que tuvo la línea de fondo. “Es un esquema con el que comenzamos hace pocos partidos. Al principio arrancamos línea de tres, después línea de cuatro para soltar a los laterales, llegó el gol y ahí volvimos a la línea de tres. Tener los dos esquemas es importante. Hay que seguir creciendo, que no nos hagan gol”, agregó.