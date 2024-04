Un problema más para Colo Colo: se desgarra Guillermo Paiva

Colo Colo aún masca la rabia por los puntos perdidos frente a Alianza Lima. En los pies de Guillermo Paiva, de hecho, tuvo una de las acciones que pudo haber roto el cero. Sin embargo, el balón terminó en un poste. Luego, la inoperancia ofensiva terminó sentenciando una igualdad que les sirve de poco a los albos en el afán de avanzar en la Copa Libertadores.

Para peor, el paraguayo, el refuerzo que eligió Jorge Almirón para terminar con la falta de gol, sufrió una lesión muscular que lo mantendrá por un par de semanas sin jugar. Si la falta de concreción ya era un lío, la ausencia del guaraní amenaza con profundizarla.

La dolencia

Los albos dan cuenta de la lesión del atacante. “Este miércoles, nuestro jugador Guillermo Paiva fue sometido a una resonancia nuclear magnética de su isquiotibial izquierdo, arrojando como resultado un desgarro de bíceps femoral en su inserción proximal”, consigna la comunicación oficial.

Además, informa que el jugador iniciará el respectivo tratamiento médico-kinésico, sin precisar el plazo que demandará la rehabilitación.

La opción de Pizarro

Frente a la emergencia, y sobre todo ante la ausencia de alternativas, la responsabilidad de ocupar el puesto más incisivo de la ofensiva del equipo popular será de Damián Pizarro quien, precisamente, sustituyó a Paiva en el choque ante los limeños.

El problema para el Cacique es que el ariete no ha estado afortunado frente al pórtico rival en lo que ha transcurrido de la temporada. En el Campeonato Nacional, Pizarro suma participación en siete encuentros, tres como titular, sin goles. En el torneo continental la suerte no ha sido mejor: 28 minutos en cinco encuentros. No tiene festejos.

Paiva tampoco ha marcado en 454 minutos en los seis encuentros que ha disputado en el torneo criollo. En la Copa suma un gol en seis encuentros: el descuento frente a Fluminense en Río de Janeiro.