Barcelona y PSG vetan a canal de televisión por el desafortunado comentario de histórico arquero argentino sobre Lamine Yamal

Después del vibrante partido entre el PSG y el Barcelona, que terminó con victoria de 3-2 para los catalanes, se produjo un episodio que llamó mucho la atención y ocurrió luego de que la señal oficial para España, Movistar+, no pudiera captar las impresiones de ambos equipos, debido a un veto.

El periodista Ricardo Sierra se encargó de informar la decisión de ambos clubes. “Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató”, reconoció el profesional.

¿Qué fue lo que desató la indignación de ambos equipos? La respuesta está en las palabras de Germán Burgos, histórico arquero del Atlético de Madrid y de la selección argentina. El “Mono” realizó un desafortunado comentario sobre Lamine Yamal, a minutos de que empezara el encuentro en el Parque de los Príncipes.

Las disculpas de Burgos

En ese momento, la cámara enfocó a Lamine Yamal dando toques con la pelota demostrando su gran habilidad, y el exportero transandino dijo: “Ojo, a que si no le va bien, termine en un semáforo”. Los dichos se extendieron rápidamente en redes sociales y también llegó a los oídos de ambos equipos, que decidieron hacer causa común.

Frente al revuelo de sus dichos, Burgos debió excusarse rápidamente. “Ojalá hubiera tenido la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin intentar herir a nadie. Nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si se ha sentido ofendido lo siento y pido disculpas públicas. No fue la intención. A veces haciendo humor te metes en problemas. En estas épocas tienes que adaptarte a todo y en eso estamos”, expresó.