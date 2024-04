El insistente recado de Ricardo Gareca a Ben Brereton

Después de que Ricardo Gareca asumiera el mando de la Roja, se esperaba con ansias su primera nómina de cara a los amistosos de marzo. Así, en el momento en que entregó el listado inicial llamó la atención de que Ben Brereton, quien venía cumpliendo buenos partidos, había sido descartado por el adiestrador.

Al ser consultado sobre esto, el argentino planteó que el delantero del Sheffield United debía manejar de mejor forma el español para poder desenvolverse de mejor forma con sus compañeros tanto dentro como fuera de la cancha.

Ahora, Gareca ha insistido en esta petición, aunque aclaró que ello “no sería un condicionante para una convocatoria”.

En diálogo con la radio uruguaya Carve Deportiva, el adiestrador transandino insistió en sus palabras. “Lo que yo dije es real, pero ha habido muchas interpretaciones. El periodismo tiene una percepción y una visión que se puede distorsionar un poco”, indicó de entrada.

“Yo lo que dije fue con un solo sentido. No lo va a condicionar en una convocatoria que sea inglés o que haya nacido en Inglaterra y que no hable fluido español. Yo hablé con él y le dije que me gustaría que aprenda el español. No todos hablan inglés”, explicó.

“Quiero que se adapte rápidamente a Chile. Cuanto más rápida sea su adaptación, cuanto antes aprenda el idioma, será mejor”, explicó el DT que al final terminó llamándolo para los duelos contra Albania y Francia tras sufrir una serie de bajas.

“Yo le dije concretamente que aprenda el español porque le va a servir para comunicarse en el campo de juego y en la concentración, y le puede abrir las puertas en el continente sudamericano”, cerró Gareca.

Ricardo Gareca le pidió a Ben Brereton mejorar su español. Foto: La Roja / Facebook.

Preparando la Copa América

Además de los últimos encuentros disputados en marzo, la roja de Gareca tendrá una nueva oportunidad para desarrollar su idea futbolística en la previa de la Copa América.

El Equipo de Todos, tal como adelantó el presidente de la ANFP Pablo Milad, sostendrá dos encuentros amistosos antes de debutar contra Perú en Estados Unidos.

El primer rival será Paraguay. A través de sus canales oficiales la Albirroja dirigida por el argentino Daniel Garnero confirmó que enfrentarán a la Roja de Gareca el próximo martes 11 de junio en el Estadio Nacional.

Este será el regreso del coliseo de Ñuñoa para albergar duelos de selecciones, después de que Chile haya tenido que recurrir a otros recintos deportivos para competir en calidad de local durante cuatro años.

La última vez que el Estadio Nacional fue ocupado por la Roja fue en noviembre de 2020 en un duelo a puertas cerradas a causa de la pandemia del Covid-19.

En la oportunidad el equipo en ese entonces liderado por Reinaldo Rueda se enfrentó al Perú de Gareca, con triunfo nacional por 2-0 con goles de Arturo Vidal.

Tras el duelo contra la Albirroja, la idea es tener un nuevo amistoso. Este sería contra Bolivia en Estados Unidos justo antes del debut en la Copa América donde Chile comparte el Grupo A junto a Argentina, Perú y Canadá.