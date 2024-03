Las conclusiones de Ricardo Gareca: los ganadores y perdedores de la primera gira del Tigre al mando de la Roja

Los primeros dos partidos del técnico Ricardo Gareca al mando de la selección chilena dejaron varios apuntes en su libreta. Amistosos en los que el argentino utilizó a 18 jugadores diferentes, aunque mantuvo el mismo once titular tanto en el triunfo 3-0 sobre Albania como en la derrota 3-2 en Francia.

Una mezcla de muchos de los pilares de la llamada Generación Dorada, como la principal base de esta nueva Roja, además de otros futbolistas que buscan un lugar en el proceso. Sin embargo, el Tigre también acopló a otros futbolistas del recambio que piden camiseta.

Evaluación preliminar que dejó conclusiones establecidas en el comienzo de este nuevo proceso. Jugadores que sorprendieron al nuevo cuerpo técnico y otros que dejaron pasar la oportunidad o que, simplemente, fueron omitidos flagrantemente en estos dos primeros capítulos.

Grandes ganadores

Marcelino Núñez: el mediocampista del Norwich City fue la gran figura ante Francia y tuvo un buen papel ante Albania, justificando por qué ya era fijo en los procesos anteriores. Si bien jugó en una posición que no le acomoda del todo, entregó equilibrio y fútbol como un volante de ida y vuelta, box to box en la nomenclatura británica. Recurrente en los balones detenidos, coronó sus actuaciones con un golazo ante los galos.

Darío Osorio: El volante del Midtjyilland danés fue uno de los grandes ganadores en las anotaciones del DT argentino, ya que había dudas por sus opacas presentaciones anteriores. Encarador, sobrio y con mucha movilidad. Hizo jugar al equipo y no se achicó frente a los rivales. Ensayó de distancia y no tuvo problemas en barrerse cuando la jugaba lo necesita. Intermitente a ratos, pero demostró que tiene que estar.

Víctor Dávila: realizó sus mejores presentaciones en la selección chilena, sobre todo ante Albania, con dos asistencias y un golazo. El puntero del CSKA Moscú destacó por su juego vertical y el sacrificio en el momento de tapar la banda. Se consagró como una de las nuevas cartas ofensivas de la selección chilena.

Claudio Bravo: postergado en el proceso de Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca dio un golpe de timón con su regreso. El Tigre quería verlo en la cancha, pero también en la concentración con sus compañeros. Más allá de su inactividad en el Betis, el DT confía plenamente en él y lo respeta. Si bien ante Francia tuvo un opaco rendimiento, el Tigre quedó muy conforme con su rendimiento tanto fuera como dentro de la cancha, pese a sus 40 años y la falta de continuidad.

Mauricio Isla: otro de los rescatados por el Tigre. Tuvo algunos momentos deslucidos en el partido ante Albania, pero tomó aire en el mismo duelo para completar una actuación destacada. Una performance que extendió en el partido frente a Francia, donde anuló a Kylian Mbappé, el mejor atacante del planeta. Además, la presencia del Huaso ayudó a que Alexis mostrara su mejor versión. Por momentos, ambos reeditaron su sociedad por la derecha como en los viejos tiempos.

Eduardo Vargas: cuestionado en Atlético Mineiro, Turboman fue una de las grandes apuestas del técnico. Respondió con creces a la confianza. Un gol con definición perfecta y un clamoroso cabezazo en el vertical son sus cartas de presentación. Bien en los movimientos con y sin pelota, el segundo artillero histórico está de regreso.

Rodrigo Echeverría: cumplió con todas las expectativas como volante de contención, sobre todo en las coberturas y en el quite. Tuvo algunas dudas en la salida, pero su función se vio aumentada al jugar al lado de Núñez, quien no domina el puesto. No hizo extrañar a ninguno de los cambios en su posición.

Los que perdieron

Brayan Cortés: si bien el propio Gareca dijo “no lo conozco”, se esperaba que el meta de Colo Colo estuviera al menos en uno de los amistosos. Una situación que no ocurrió, pese a ser pieza clave en el proceso de Berizzo, también en el cuadro albo. El renacer de Bravo lo pone un escalón abajo del longevo portero de Viluco.

Ben Brereton: llegó de emergencia, ante las lesiones. En la antesala de los amistosos Gareca ya había anunciado que no estaría, por diferentes razones, entre ellas el idioma. Ingresó en los minutos finales de ambos duelos y no pudo anotar. Pero no todo fue malo. Tuvo una asistencia en el gol de Dávila ante Albania, pero falló en el duelo ante William Saliba en el potencial empate frente a Francia.

Igor Lichnovsky: el zaguero del América de México fue titular en ambos partidos. Y aunque Chile no recibió goles ante Albania, falló al menos un par de veces en la salida y en el anticipo. Contra los galos se vio constantemente superado en el juego aéreo, una de sus fortalezas. Salió antes del final en Marsella. Prescindible.

Arturo Vidal: tras una temporada irregular con Colo Colo, el técnico argentino decidió no convocarlo. No se extrañó su presencia, el equipo incluso se vio más ordenado, tanto que quienes jugaron en su posición suplieron con fútbol y dinámica su garra. Fue uno de los grandes perdedores en el inicio del proceso.

En veremos

Gary Medel fue una de las ausencias notables. Eso sí, para el seleccionador nacional el Pitbull es uno de los fijos en su proceso. En Pinto Durán sostienen que si no lo llamó, es netamente porque ya lo conoce bien y no necesitaba verlo in situ. Ahora bien, tampoco se le extrañó demasiado, salvo durante algunos pasajes ante Francia, cuando la Roja se vio sobrepasada.

En una situación similar quedaron los ausentes por lesión, como fueron los casos de Erick Pulgar, Diego Valdés, Javier Altamirano y Guillermo Maripán. Otro caso a seguir es el de Charles Aránguiz, titular en el Inter de Porto Alegre, pero sin espacio en la primera nómina de Gareca en la Roja.