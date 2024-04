Clásico, Copa Libertadores y tensas elecciones: Colo Colo y Jorge Almirón se juegan el año en 30 días

El mes de abril significa para Colo Colo un periodo de alto voltaje, dentro y fuera de la cancha. Todo comenzó con una catarsis. En los descuentos del duelo ante Cerro Porteño, que marcó el debut en la fase grupal de la Copa Libertadores, los albos marcaron el único tanto gracias a un disparo de Lucas Cepeda. Así, arrancaron con un importante triunfo ante uno de los rivales directos en la zona A. La segunda presentación terminó en una ajustada derrota 2-1 con Fluminense, en el Estadio Maracaná.

Además de la Copa, jugarán compromisos importantes por el Campeonato Nacional, donde han dado ventaja. Al equipo de Jorge Almirón se le cruzarán rivales de jerarquía. Pero como si fuera poco, también se definirán cosas en lo dirigencial, porque para algunas semanas más están pactadas las elecciones de Blanco y Negro. Se vienen días de definiciones dentro y fuera de la cancha en Pedrero.

En Chillán nuevamente el DT recurrió al equipo B y el plan no le resultó, al caer por 3-0 con Ñublense. Lo más próximo es recibir a Cobreloa (este lunes 15), luego visitarán a Universidad Católica (sábado 20) y jugarán en el Monumental contra Unión La Calera (domingo 28). Por supuesto, de estos duelos el más trascendente es el clásico con los cruzados, un encuentro que ha adquirido un morbo especial en los últimos años y que representa una inesperada necesidad para Jorge Almirón, luego de perder un histórico invicto ante la U. En caso de enredarse, los de Macul podrían alejarse aún más de la U, el actual líder del Torneo Nacional. Hoy están a 9 puntos de distancia.

Lo cierto es que la caída ante el cuadro de Chillán no cayó bien entre el directorio de Blanco. Si bien el DT apuesta por destacar en la Copa Libertadores, lo cierto es que desde la dirigencia ya le avisaron que no se puede descuidar el certamen local. “Estamos perdiendo varios puntos que pueden ser importantes, claramente. Pero todo tiene un contexto. Más adelante analizaremos la situación. Colo Colo no puede botar nunca el Campeonato Nacional, jamás, aspiramos a ser campeones este año, hay que recuperarse”, dijo Alfredo Stöhwing hace algunos días.

Incluso, los históricos cargaron contra Almirón. “La apuesta de Colo Colo es, a todas luces, la Copa Libertadores. Si le va mal, va a tener que sufrir los rigores de la hinchada, de la prensa, de los mismos directivos, de que puede perder pan y pedazos”, dijo Leonardo Véliz.

La Libertadores y la dosificación de algunas piezas

Claro que, a pesar del mencionado encuentro con la UC y de que Colo Colo no puede descuidar aún más el Campeonato Nacional producto de un arranque irregular (tres derrotas en siete jornadas), la gran obsesión del ex DT de Boca Juniors continúa siendo la mencionada Libertadores. Tanto así que se animó a decir en una entrevista con el tiktocker argentino Ezzequiel que “ganar la Copa Libertadores” era su sueño pendiente. Cabe destacar que el adiestrador ha llegado a dos finales del certamen y ambas las perdió: en 2017 dirigiendo a Lanús y el año pasado con los xeneizes.

Por lo mismo, el adiestrador argentino apunta a que sus mejores piezas estén en buenas condiciones para la fase de grupos del torneo, como es el caso de Arturo Vidal. La gran incorporación de los albos en el último mercado de pases arrastra una molestia muscular desde el encuentro ante Godoy Cruz en Santiago, el 29 de febrero. Ante esta situación, el Rey no vio acción en los compromisos contra Huachipato, Coquimbo, Everton y Ñublense. Según pudo saber El Deportivo, la intención del cuerpo técnico es priorizar la Libertadores.

FOTO: AGENCIAUNO

El calendario del Grupo A de la competencia continental indica que Colo Colo durante abril, además del mencionado triunfo sobre la hora ante Cerro Porteño y la expedición con derrota por Río de Janeiro, recibirá a Alianza Lima en Santiago (martes 23), duelo clave en la lucha por llegar a octavos. En total, son siete partidos en 25 días (contando los de la liga local).

Considerando que el plan de dosificación que ha implementado el entrenador en el Torneo Nacional no le ha resultado, tanto por el rendimiento de las alternativas como por los resultados obtenidos (en Blanco y Negro ya le rayaron la cancha para no “botar” la liga local), la duda recae en determinar si el cuerpo técnico seguirá recurriendo a esto para privilegiar la arena internacional. Un ejemplo: el clásico ante Católica será tres días antes del choque ante los peruanos de Alianza.

Un presidente hasta el centenario

“Bien raro, por ponerle alguna forma. No es bueno para la estabilidad del club, indica que se privilegian aspectos personales por sobre los objetivos institucionales del club”, declaraba un molesto Alfredo Stöhwing tras la renuncia a la mesa directiva de Eduardo Loyola, del bloque de Aníbal Mosa. Con este movimiento, obliga a las elecciones en la concesionaria que dirige al Cacique, algo que va de la mano con las intenciones del empresario de Puerto Montt, quien busca recuperar la presidencia de Blanco y Negro.

FOTO: AGENCIA UNO

El detalle no es menor, puesto que, quien resulte electo, será el mandamás que administrará Colo Colo hasta el año de su centenario, una instancia histórica para el club.

Durante los últimos días, incluso, desde ambas partes se han lanzado dardos que han incrementado la tensión. “A mí no me gustan las polémicas, en general trato de evitarlas, pero considerando que ha dicho varias cosas... Tiene una obsesión (Aníbal Mosa) por llegar a ser presidente del club, por llegar a ser popular, así que no me sorprende (...) Lo que sí me sorprende es que es una de las personas que efectuó una de las peores administraciones en la historia del club. La principal razón por la cual no podemos acceder a refuerzos mayores, es por las pérdidas que tuvo Aníbal en su periodo. Nos dejó con pérdidas de cerca de 15 millones de dólares y estuvimos apunto de irnos a la Primera B”, dijo el actual timonel ante la renuncia de Loyola.

Mosa, por su parte, ya le había enviado recados al ingeniero comercial. “No conoce la industria, él está conociendo ahora recién. Esperemos que se adapte rápidamente y entienda lo que es Colo Colo”, decía el empresario de Puerto Montt.

Así, tras esta nueva pugna entre Mosa y el bloque Vial, parece clave la votación del Club Social y Deportivo, quienes cuentan con dos cupos en la directiva: Matías Camacho y Alejandro Droguett.

Las elecciones para conocer al nuevo presidente de la concesionaria se efectuarán el viernes 26 de abril, un hecho que marcará el resto del año en el Cacique.