Gareca repasa el regreso de Brereton a la Roja: “Aparentemente me entiende; pero hay que hablarle despacio y en el fútbol no se habla así”

La Roja de Ricardo Gareca se alista para su estreno. Este viernes el conjunto dirigido por el técnico argentino enfrentará su primer desafío internacional enfrentando a Albania en Italia.

En la previa de este duelo el técnico nacional tomó la palabra para referirse sobre qué espera del equipo en esta fecha FIFA y cómo han sido estos primeros días de trabajo ya con todos los jugadores presentes.

“Muy contento con los muchachos. Le debemos agradecer a todo el plantel. A los que tuvieron que venir por los problemas que le pasaron a compañeros y en todos encontramos respuesta muy satisfactoria. Contento con todo lo que vienen dando”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

Sobre el duelo contra Albania indicó que “es un partido que lo tomamos con mucha expectativa. Muy entusiasmado en lo personal con este partido. Se da ahora esta circunstancia que a los jugadores los vemos bien. Vargas ha llegado con mucho entusiasmo. Lógicamente que asociado con una falta de continuidad por llevar tiempo inactivo. Es algo que se podría decir que es un muchacho donde la selección es su casa. Es algo que ya conoce, que tiene sentido de pertenencia. Deben estar expectantes y ansiosos ya que le toca jugar desde el inicio, debe estar con muchas ganas”, profundizó sobre el delantero del Atlético Mineiro.

También apuntó al trabajo que tendrá como referente de ataque, al igual que Alexis Sánchez en la tarea ofensiva. “Son jugadores que necesitan ensamblarse en el juego, esa es su característica. Que tengan una gran participación en el área. En los movimientos e la última zona del ataque. Ojalá que podamos abastecerlo bien en el desarrollo del juego. El bajar que esté más ligado con el compromiso defensivo y cuando Chile tenga la pelota que busquen opciones ofensivas”.

Otra zona importante a considerar será la del arquero. Allí aparecen Brayan Cortés, Gabriel Arias y Claudio Bravo. Si bien planteó la opción de rotar, la idea inicial es ver al guardameta del Betis. “Quiero ver a Bravo en óptimas condiciones. Darle los minutos que no está teniendo en su club. Son muchachos que en definitiva vuelven a su casa y volver es algo que tiene un gran sentido de pertenencia y más allá de la responsabilidad de enfrentar a Albania y después a Francia. Lo agarra en un momento lindo de su carrera. Muy líder él en su forma de comunicarse, asumiendo toda su experiencia y muy ubicado en sus conceptos”, añadió.

Por otro lado, profundizó en la presencia de Mauricio Isla, Bravo y Sánchez. “La única intención es poner jugadores que estén siendo competitivos. En el caso de Mauricio Isla lo hemos estado observando. Hay dos casos puntuales que puedan encontrarse con jugadores que no estén jugando, pero por gusto personal de nosotros los técnicos, queremos verlos. En el caso de Claudio y Vargas. Tiene que ver con la intención de verlos. Saber si están mentalizados con la selección. Queremos en este tiempo conocerlos, ver cómo están. Creemos que aún le pueden aportar a la Selección y ese es el motivo más que nada”.

“Después se irá conformando un grupo en el que iremos viendo el rendimiento dentro y fuera del campo de jugo. Me importa lo que rindan y que el grupo se vaya consolidando. Ojalá que todos podamos sacar provecho de estos muchachos que tienen varios años en la selección. Me interesa ver un Chile protagonista, que respete lo que ha mostrado a lo largo de su historia. Ojalá que lo podamos hacer. Del dicho al hecho hay un techo que es mañana y vamos a ver si nos podemos imponer en el desarrollo del juego. Ojalá que podamos ser del agrado de la gente, de los chilenos que puedan estar acá y la gente que nos pueda ver en el país”, complementó.

También se dio el tiempo de explicar el regreso de Ben Brereton tras haberlo dejado al margen en la convocatoria inicial, cuando dejó entrever que le gustaría que el ariete del Sheffield tuviera un mejor desarrollo del español. “Siempre fui claro en los conceptos. Las interpretaciones no corren por parte mía. Dije que me interesa que él estando en una selección de habla hispana, cada vez se ocupe para hablar español, porque tiene que ver con la convivencia, la comunicación dentro del campo de juego, pero eso no lo limita para una convocatoria. Dadas las lesiones que se estaban produciendo, vimos la posibilidad de que volviera a la Selección, como con otros compañeros”, expuso.

“El entiende las indicaciones que le doy, lo que pasa es que hay que hablar más despacio, pero en el fútbol no se habla así. La interpretación de las palabras, sería más importante que pudiera estar más preparado en ese aspecto. A él le gusta estar de centrodelantero, después lo han ido colocando por los extremos en l Inglaterra. Si le preguntas a él como la respuesta que me dio, parece que se siente mejor por la punta más que los extremos”, añadió.

Lucha por la capitanía

Por otro lado, Ricardo Gareca dejó abierta la opción para que los propios jugadores elijan al portador de la jineta. “Será mejor capitán el que pueda ser el mejor referente dentro del campo de juego. De no haber estos referentes, puede que me toque a mí ser el capitán. No es algo preponderante en este caso para mí. Con los jugadores que están en el campo de juego, por ahí los jóvenes no se atreverían a designar. Yo no me atrevería a opinar en este caso. Me atrevería en el caso de que no existieran referentes. Es algo que está insertado en el grupo. De eso no opino demasiado”.

En este sentido, una de las opciones es Alexis Sánchez. “Nos causó una muy satisfactoria opinión. Alexis se erige como un hombre que habla bastante en el grupo y en el campo de juego. Para mañana los veo bien. Han trabajado bastante durante la semana, así que esperamos hacer un buen partido. A Alexis lo vi muy extrovertido”, cerró.