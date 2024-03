Leyenda en Albania que dirigió a Alexis Sánchez en el Udinese: “Debe entender que ya no es el niño que debe solucionar todas las cosas en la cancha”

El entrenador italiano Gianni de Biasi escribió una parte importante en la historia del fútbol de Albania. El nacido en Sarmede, provincia de Treviso, en Italia, tomó el equipo de las Águilas en 2011 para llevarlo a su primera Eurocopa, en Francia 2016. “La gente me quiere mucho allá, todos me saludan en la calle. Incluso, me dieron la nacionalidad por gracia”, dice el técnico a El Deportivo. El europeo analiza el rival de Chile, el viernes en Parma, partido al que asistirá. “Presión alta de la primera línea, juego en corto en la salida”, resume el DT, uno de los primeros que trabajó con Alexis Sánchez en Udinese, en la temporada 2009-’10: “En Inter necesita de más cariño, más consideración de todos”.

¿Es cierto que usted es considerado en una especia de “padre” del fútbol de Albania?

Bueno, lo que sé es que me han profesado mucha admiración. Me tienen una gran estima por lo que hicimos en la selección. La gente me quiere mucho allá, todos me saludan en la calle. Incluso, me dieron la nacionalidad por gracia.

¿Cómo califica a esta Albania que se medirá a Chile en Parma?

Bueno, yo también estaré en ese partido, me invitaron… Este es un equipo con mucha calidad, tiene un montón de futbolistas que juegan en Italia, muchos jugadores en la liga italiana, que tienen muy buena experiencia. Han subido mucho de nivel como equipo. Creo que es bastante difícil para cualquier otra rival. Yo no sé cuál es el nivel de ahora de Chile, no sé si el Niño Maravilla jugará, si está en la convocatoria.

¿Cuáles son sus principales figuras?

Bueno está Kristjan Asllani, quien juega en Inter de Milán, pero muy poco, tal como sucede con Alexis. No es el más importante para mí, pero tiene la posibilidad de un crecimiento grande, es un creador de juego que se instala un poco más retrasado. Trabaja mucho con el balón, lo puede hacer en largo o en corto. Pierde muy poco la pelota, pero no es solo el jugador destacado.

¿A que otro destaca?

También está Ylber Ramadani del Lecce, un mediocampista muy importante; además del zaguero central Berat Djimsiti del Atalanta, quien es el capitán y aporta seguridad en el fondo. Cuando yo tenía la selección no había jugadores tan importantes como ahora, no teníamos un plantel de este nivel.

¿Es cierto que es un equipo muy aguerrido?

Ellos valorizan mucho la camiseta que van a ponerse, tienen un patriotismo ejemplar que les da mucha fuerza. Porque están ellos trabajando todos juntos con un objetivo común, intentar llegar bien alto en la Europa de Alemania 2024.

¿Hay mucha diferencia entre este equipo del brasileño Sylvinho y el que usted dirigió?

Bastante, sobre todo en el nivel de futbolistas, más de los que tenía yo en mi tiempo. Pero mi equipo tenía un corazón y una garra de puta madre… Era increíble, nunca se rendían, es la cosa más cualidad más importante. Tenía también buenos jugadores como los de ahora.

¿Será un partido muy complicado para Chile?

No sé el nivel de Chile, no lo conozco en este momento, no lo he seguido. Pero creo que como Chile tal vez ha hecho cosas importantes en Sudamérica, en la Copa América, pero no puede pensar que todo será fácil ante un equipo como Albania.

¿Cómo juega esta selección de Albania?

Ellos siempre están bastante listos para contraatacar rápidamente. Tiene una presión muy alta de la primera línea de ataque, cuando van a perder el balón listo para reconquistarlo de manera inmediatamente. Tienen dos chicos que tienen un remate impresionante desde 25 metros, el mismo Ramadani y Jasir Asani del Gwangju sudcoreano. No van a perder el balón con facilidad, lo manejan bien con los defensivos y los mediocampistas. Salen bien jugando más en corto que en largo.

¿Cómo ha visto la temporada de su exdirigido Alexis Sánchez?

Ahora está jugando poco en Inter de Milán, pero es un jugador que me gusta mucho. Trabajé con el chileno en Udinese, pero lo he conocido bien, es una muy buena persona y un jugador de gran calidad. No reclama y acata las órdenes del entrenador.

Ha tenido poca continuidad en su último periodo en Italia…

Es cierto, pero Alexis se encuentra bastante bien, físicamente. Pero tiene que entender que ya no es el niño que debe solucionar todas las cosas dentro de la cancha. Porque al chileno no le gusta ser uno más, un actor secundario, le gusta ser la figura del equipo. Es un jugador que necesita más confianza, cosas así. Ya es mayor, pero necesita de más cariño, más consideración de todos.

Más preocupación de parte de Simone Inzaghi…

(Ríe)… Inzaghi tiene un montón de jugadores y necesita hablar con cada uno de ellos, no sé si tiene tiempo para trabajar en ese sentido. Al final lo que pasa es que el Niño es un Niño, aunque tenga más de 30 años, es una cualidad de su juego. Todavía se divierte como niño.

¿Usted cree que debe irse de Inter de Milán?

Depende mucho de cómo va a acabar la temporada. La salida de la Champions es un golpe duro. Creo que al final van a ganar una liga italiana, seguramente.

Pero si se queda seguirá en un segundo plano…

Pero todo pasa por lo que le guste o lo que quiera más a Alexis. Si quiere ganar más títulos se puede quedar en Inter. Siempre es un equipo que peleará los primeros lugares, pero veremos cuánto pueda jugar. Milán es una ciudad bonita para vivir. Aunque se puede ir a cualquier club, donde quiera, condiciones tiene para eso.

El nuevo técnico de Chile, Ricardo Gareca, le recomendó a Sánchez que se fuera a un equipo donde tuviera más espacio…

Pero la decisión es del jugador. El entrenador de la selección siempre quiere que sus futbolistas jueguen los más minutos que puedan. No demasiado, porque llegan muy cansados al final de la temporada. Un buen compromiso es que Alexis pueda jugar 30 o 40 minutos por partido, es la mejor solución para un tipo que tiene 30 años y que todavía puede hacer cosas importantes con su país.

¿Recuerda alguna historia de ese chico de 21 años?

La anécdota más bonita, es que al final de cada entrenamiento se quedaban con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado a disputar uno contra uno. Estaban cansados, pero lo hacían jugando, compitiendo entre ellos. Alexis gambeteaba a Cuadrado y siempre ganaba. Cuadrado nunca podía hacerlo.

¿Se enteró de que el francés Griezmann lo trató de “cagón”?

Para mí no es un cagón. Griezmann está equivocado, Sánchez es un tipo con mucho corazón, un valiente, quien no le teme a nada ni a nadie, siempre con muchas ganas de trabajar para mejorar.

¿Cómo encuentra esa actitud?

Es una gran falta de respeto. Lo más importante está en la cancha, no las palabrotas de alguien que quiera hablar mal del otro. En el fútbol los esenciales son los que luchan cada balón, que nunca se rinden. Alexis es uno de esos.