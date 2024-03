“Amarilla la quiero”: la apuesta entre Alexis Sánchez y Brayan Cortés que marcó la práctica de la Roja

La selección chilena continúa con su preparación para enfrentar sus primeros partidos bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca. Aprovechando la fecha FIFA de marzo, la Roja enfrentará a Albania y Francia como duelos preparatorios para lo que será la próxima edición de la Copa América y las Eliminatorias para el Mundial de 2026.

En medio de estas prácticas se desarrolló un especial duelo entre el portero de Colo Colo Brayan Cortés y el delantero del Inter Alexis Sánchez.

Ambos jugadores de enfrentaron en un duelo de lanzamientos libres donde el ganador se llevaría como premio la camiseta del club del perdedor. Así, de imponerse el arquero este recibiría la equipación de los Nerazzurri y de vencer el ariete, una del Cacique.

En el primer tiro, casi frontal, el Niño Maravilla probó enviando el balón al rincón izquierdo bajo de Cortés, donde no tuvo problemas para contener el remate.

“Tres tiros”, pidió el tocopillano antes de probar en una nueva ocasión. Esta vez el tiro fue al ángulo superior derecho de la portería, lugar al que no alcanzó a llegar el guardameta. “Vamos, Indio. Gané la camiseta de Colo Colo”, gritó celebrando Sánchez, aunque esto no fue bien recibido por el golero.

“1-1, ¡Cómo!”, replicó cortés. “El tiro es más difícil para mí”, contestó el ex delantero del Barcelona, Arsenal y Olimpique de Marsella, entre otros. “Amarilla la quiero”, insistió.

Ya en el tercer lanzamiento, Sánchez probó como en el primer intento, pero como aquella vez, el guardameta de Colo Colo estuvo sólido y consiguió quedarse con el balón.

“Ya había ganado. Tres tiros es muy difícil”, comentó decepcionado el delantero nacional.

Apoyo legendario

El entrenador italiano Gianni de Biasi, considerado el arquitecto del despegue del fútbol de Albania, conversó con El Deportivo sobre al amistoso ante la Roja. Además, quien fuera uno de los primeros DT que trabajó dirigiendo a Alexis Sánchez en el Udinese, entregó su punto de vista sobre el jugo del tocopillano con los nerazzurri.

“Ahora está jugando poco en Inter de Milán, pero es un jugador que me gusta mucho. Trabajé con el chileno en Udinese, pero lo he conocido bien, es una muy buena persona y un jugador de gran calidad. No reclama y acata las órdenes del entrenador”, expresó.

Consultado por la poca continuidad que ha tenido bajo las órdenes de Simone Inzaghi, de Biasi indicó que “es cierto, pero Alexis se encuentra bastante bien, físicamente. Pero tiene que entender que ya no es el niño que debe solucionar todas las cosas dentro de la cancha. Porque al chileno no le gusta ser uno más, un actor secundario, le gusta ser la figura del equipo. Es un jugador que necesita más confianza, cosas así. Ya es mayor, pero necesita de más cariño, más consideración de todos”.

También tuvo palabras para Antoine Griezmann, quien durante la definición de los octavos de final de la Champions League trató de “cagón” a Alexis. “Para mí no es un cagón. Griezmann está equivocado, Sánchez es un tipo con mucho corazón, un valiente, quien no le teme a nada ni a nadie, siempre con muchas ganas de trabajar para mejorar”, sostuvo.