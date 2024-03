¿Aprendió a hablar español? El llamado de Ricardo Gareca a Ben Brereton genera una ola de memes en las redes sociales

Las lesiones de Diego Valdés (isquiotibiales), Erick Pulgar (cuádriceps) Javier Altamirano (crisis convulsiva) y la de Carlos Palacios (esguince de tobillo) hicieron que Ricardo Gareca hiciera un llamado urgente a nuevos jugadores.

Fue así como se sumaron Esteban Pavez (Colo Colo), Alexander Aravena (Universidad Católica), Lucas Assadi (Universidad de Chile) y Ben Brereton (Sheffield United) a los duelos que sostendrá la Selección Chilena con Albania (viernes) y Francia (martes).

Y si bien Brereton es un nombre recurrente en las últimas convocatorias, su ausencia en la lista original y una de las razones que entregó el entrenador argentino para dejarlo afuera en esa oportunidad, generó una ola de reacciones en las redes sociales que convirtieron el nombre del futbolista en uno de los más usados en el ciberespacio.

Es que los usuarios de estas plataformas no olvidaron la recomendación de Gareca en la que aseguró que Brereton debía aprender a hablar español en forma fluida. Por lo mismo, realizaron una serie de memes que recordaron episodios de películas, series y programas de televisión para adelantarse el encuentro entre el delantero y el director técnico.

Fue así como recordaron un pasaje de la película Al diablo con el diablo, donde el personaje interpretado por Bendan Fraser se convierte en un traficante latinoamericano, un pasaje del exitoso sitcom, The Office, y hasta una recordada escena de Star Wars, donde supuestamente un personaje hace “ruidos en chileno”.

¿Cuáles fueron las palabras de Gareca que provocaron esta reacción? El argentino cuando entregó su nómina original aseguró que “me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español”.

Luego concluyó que “si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español. No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”.