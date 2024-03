El recado de Ricardo Gareca a Ben Brereton tras borrarlo de su primera nómina: “Me gustaría ver una predisposición para aprender español”

Tal como lo había anunciado hace unos días, Ricardo Gareca informó este viernes su primera lista de nominados desde su llegada al banco de la Roja. El regreso de Eduardo Vargas y Claudio Bravo, además de la ausencia de Gary Medel fueron algunas de las sorpresas.

Claro que pensando en la zona de ataque, hubo otro ausente. Ben Brereton se quedó fuera del llamado para los enfrentamientos contra Albania y Francia de la próxima fecha FIFA de este mes.

Consultado por esta situación, el Tigre entregó sus razones para no considerar al jugador del Sheffield United en esta pasada y le pidió al ariete una particular señal para demostrar su compromiso con la Selección.

“Es ver otras opciones, nada más. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que cer con su calidad”, comenzó señalando el argentino en relación al goleador nacional.

“Me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español. No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”, amplió el estratega.

“En la medida que vea ese interés, el interés nuestro es permanente. Él no está condicionado, pero sí le manifesté personalmente y me gustaría ver una predisposición de él para aprender español”, cerró Gareca sobre Big Ben.

En cuanto a la ausencia de Medel, el entrenador fue claro. “Que Gary no esté convocado no significa que vaya a estar en el futuro. Para estos partidos hemos considerado en esta lista. Yo me comuniqué con los muchachos, a modo presentación y a nadie le aseguré nada”, expresó.

Por otro lado, sobre la ausencia de Arturo Vidal, el técnico expresó que tenía que ver con un tema médico. “Estaba con algunas molestias y quisimos que él tenga el tiempo para recuperarse. Ha venido arrastrando algunos inconvenientes, entonces que en Colo Colo logre esa continuidad que tienen que tener los jugadores. Me interesa que los jugadores puedan reponerse plenamente”, indicó.

La primera nómina de Ricardo Gareca

Arqueros

Claudio Bravo

Brayan Cortés

Gabriel Arias

Defensas

Guillermo Maripán

Paulo Díaz

Igor Lichnovsky

Matías Catalán

Mauricio Isla

Nicolás Fernández

Gabriel Suazo

Thomas Galdames

Mediocampistas

Erick Pulgar

Rodrigo Echeverría

Marcelino Núñez

Javier Altamirano

César Pérez

Darío Osorio

Diego Valdés

Delanteros