Marcelo Díaz esquiva el protagonismo en el Superclásico: “No soy un superhéroe; cada jugador es responsable de su rendimiento”

Este domingo Marcelo Díaz volverá a jugar un Superclásico con la Universidad de Chile. Instancia que vivirá en el Estadio Monumental y con la jineta de capitán en su brazo. Todos esos factores lo tienen con los focos encima, aunque él evita ese protagonismo.

Fue precisamente esa actitud la que demostró a lo largo de la conferencia de prensa que realizó este viernes. Una que originalmente estaba pensada que fuese realizada en conjunto por los capitanes de ambas escuadras, pero de la cual Colo Colo optó por no formar parte.

“Yo sigo insistiendo que no soy un superhéroe, para nada. No me creo ni más ni menos de lo que soy, cada jugador es responsable de su rendimiento y yo por lo menos soy responsable del mío. Lo que pueda suceder el domingo solamente se verá adentro de la cancha”, fue una de las respuestas del mediocampista sobre la importancia que tendrá su figura en el plantel, pensando que es el único jugador actual de la U que ha ganado un Superclásico con la camiseta azul.

Frase que explicó en profundidad: “Todos tenemos un rol súper importante. Sabemos que este partido es muy importante para nosotros, para el campeonato, para lo que viene y estamos todos preparados. Cada compañero ha entrenado y se ha exigido al máximo pensando en el partido del domingo”, añadió.

El mediocampista también habló de su experiencia en torno a estos partidos. “Me ha tocado ganar, me ha tocado perder también. Es parte del fútbol y esta vez es otro año, otro equipo, nuevos compañeros y nuevo entrenador. Vamos a ir al Monumental a ganar porque tenemos una sola misión que la hemos venido preparando desde que arrancó la semana”, ratificó.

¿Sus expectativas para este domingo? Un tema del que también habló el 21 azul. “Yo me imagino un domingo entregándome al máximo. Dando la vida si es necesario. Solamente me preocuparé de que mi equipo dé lo mejor en el campo y personalmente daré el 200% con la misión de que la U gane”, confesó el campeón de América con la Roja.

Finalmente, también explicó la importancia del duelo de este domingo (18.00) y cómo tiene que ser vivido por los jugadores. “Siempre los clásicos son partidos aparte, muchas veces denominados campeonatos aparte, yo lo considero igual porque también soy hincha. Hoy sigo siendo jugador y me preparado igual siempre, sea clásico o no. Hay condimentos especiales, pero no varía nada. Todos los partidos son 11 contra 11″, mencionó.