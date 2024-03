Pareja de Maximiliano Falcón denuncia amenazas tras la grave lesión del canterano de Coquimbo Unido

El resultado del partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo casi pasa a un segundo plano tras la lesión que sufrió el debutante Dixon Pereira en el elenco pirata. Al minuto 82, el joven de 17 años disputó un balón aéreo con Maximiliano Falcón pero terminó sacando la peor parte: el uruguayo lo golpeó con la rodilla en la zona intercostal y le provocó la rotura de dos costillas y una perforación pulmonar.

Dicha jugada le significó tener que salir reemplazado en su primer partido oficial con la camiseta aurinegra y ser derivado directamente al centro asistencial para quedar hospitalizado y en observación. Sin embargo, más allá del calor del partido y el posterior 0-0 definitivo, la acción generó polémica en las redes sociales.

Para muchos, la acción fue una jugada propia de un deporte de contacto como el fútbol, mientras que otros arremetieron en Instagram en contra del zaguero del Cacique a quien acusan de “mala leche” y “mal intencionado”. En ese sentido, una de las que recibió más comentarios de odio fue Florencia Pouso, pareja de Falcón.

La esposa del charrúa acusó que un grupo de personas le dedicó amenazas en contra de su familia, incluso llegando a mensajes de odio hacia el pequeño hijo que tiene el matrimonio. “Amenazas y puteadas gratis de esta gente”, publicó Pouso en su cuenta de Instagram denunciado los perfiles de los que atacaron a su grupo familiar.

Esta no es la primera vez que el oriental y su clan reciben ataques en redes sociales. En la Supercopa en la que Colo Colo cayó ante Universidad Católica en 2021, decenas de usuarios agredieron vitualmente al jugador por unos episodios que protagonizó con Valber Huerta y Clemente Montes, ambos futbolistas de la UC.

Con esta polémica que suma un nuevo capítulo a la historia de Maximiliano Falcón y su conducta, el apuntado defensor de los albos señaló que “es una jugada de partido, no tengo la intención de pegarle. Soy bruto, pero no soy mala leche, fue una jugada fortuita, yo hablaré con él después... pero me dicen que no es grave”.