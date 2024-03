Llamado de emergencia: Ricardo Gareca cita a Ben Brereton a la Roja pese a sus críticas por no hablar español

El Sheffield United ha sorprendido con una novedad para los próximos amistosos de la Roja. El equipo de los sables informó que Ben Brereton finalmente fue citado por Ricardo Gareca para los duelos contra Albania y Francia que se desarrollarán el próximo 22 y 26 de marzo.

A través de una publicación en sus redes sociales, el club inglés publicó una imagen con sus jugadores que fueron llamados para enfrentar la próxima fecha FIFA, destacando la presencia del chileno.

Su llamado viene a suplir las numerosas bajas que presenta la nómina inicial de Gareca. A través de un parte médico la Selección chilena informó la liberación de Diego Valdés por una lesión muscular en los isquiotibiales, la de Erick Pulgar por una lesión muscular de cuádriceps y la de Carlos Palacios por esguince de tobillo.

A ellos se suma Javier Altamirano, tras sufrir un episodio de crisis convulsiva durante el choque entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.

“Los deportistas Pulgar, Valdés y Palacios han sido liberados debido a que el tiempo de recuperación supera el plazo de esta convocatoria”, explican.

“En el caso de Altamirano, el jugador se encuentra hospitalizado y en estudios a cargo del cuerpo médico de su institución”, agregaron.

“El Cuerpo Técnico de la Selección Chilena y todo su staff les desean una pronta y satisfactoria recuperación”, concluyeron.

Ante estas bajas, además de Big Ben, fueron citados Esteban Pavez, Alexander Aravena y Lucas Assadi.

Críticas a Brereton

Al momento de comunicar su primer nómina, Ricardo Gareca sorprendió al dejar fuera a Ben Brereton y explicó sus motivos.

“Es ver otras opciones, nada más. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver con su calidad”, comenzó señalando el argentino en relación al goleador nacional.

“Me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español. No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”, amplió el estratega.

“En la medida que vea ese interés, el interés nuestro es permanente. Él no está condicionado, pero sí le manifesté personalmente y me gustaría ver una predisposición de él para aprender español”, cerró Gareca sobre Big Ben.