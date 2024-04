Movistar despide a Germán Burgos por su despectivo comentario sobre Lamine Yamal

Los dichos de Germán Burgos sobre el jugador del Barcelona Lamine Yamal tuvieron graves consecuencias para el histórico exarquero argentino. El “Mono” realizó un desafortunado comentario sobre Lamine Yamal, a minutos de que empezara el encuentro en el Parque de los Príncipes.

En ese momento, la cámara enfocó a Lamine Yamal dando toques con la pelota demostrando su gran habilidad, y el exportero transandino dijo: “Ojo, que si no le va bien, termina en un semáforo”. Los dichos se extendieron rápidamente en redes sociales y también llegó a los oídos de ambos equipos, que decidieron hacer causa común.

Así, después del vibrante partido entre el PSG y el Barcelona, que terminó con victoria de 3-2 para los catalanes, se produjo un episodio que llamó mucho la atención y ocurrió luego de que la señal oficial para España, Movistar+, no pudiera captar las impresiones de ambos equipos, debido a un veto.

El periodista Ricardo Sierra se encargó de informar la decisión de ambos clubes. “Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató”, reconoció el profesional.

Las consecuencias

Burgos se disculpó tras lo sucedido y este jueves lo reiteró. “Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social”, expresó.

Sin embargo, no bastó y la cadena tomó una drástica decisión, que anunció mediante un comunicado. “Movistar Plus+ y Germán ‘El Mono’ Burgos dejarán de colaborar con carácter inmediato en los programas de la plataforma y se apercibirá a los presentadores del espacio donde se produjeron estos comentarios”, indicó, argumentando que la determinación se toma “en cumplimiento del código interno de conducta de Movistar Plus+, que contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio”.