Berdine Castillo revela el reencuentro con Fernanda Mackenna, la atleta que la reemplazó en la polémica posta 4x400 que marcó Santiago 2023

Luego de cinco meses de incertidumbre, Berdine Castillo y Poulette Cardoch están a días de conocer el resultado de sus denuncias en contra de Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo por el escándalo del atletismo en los Juegos Panamericanos. Las atletas acusan una remoción injusta de la posta 4x400 y Castillo además denuncia comentarios racistas en su contra, algo que terminó siendo investigado por el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Con Fernanda Mackenna, la atleta que la reemplazó en la polémica posta 4x400 que marcó Santiago 2023, se la volvió a topar hace pocos días, en el Continental Tour.

De ese proceso habla Castillo con El Deportivo, pero también acerca de un año que tiene un gran objetivo en el horizonte: los Juegos Olímpicos de París. Viajará a España a buscar esa clasificación, en un viaje que también detalla a este medio.

¿Han sido meses muy difíciles?

Después de subir el comunicado fueron semanas muy, pero muy intensas. Recibía muchas llamadas, muchos mensajes de periodistas que obviamente querían saber qué pasaba, así que di un par de entrevistas pero después no quise más, porque no quería que el tema se transformara en otra cosa, más farándula. Después en enero sentí un poco más el cansancio, porque decían una cosa, después salían con otra, de repente me enteraba de cosas por los medios, entonces enero fue más estresante. Después se calmó un poco y ahora también estoy más tranquila porque tenemos fecha para la audiencia, siempre enfocada en mis entrenamientos.

En enero fue precisamente cuando el Comité de Ética entregó sanciones, ¿qué le parecieron aquellos castigos?

La verdad encontré que tenía ser de otra manera la resolución, sentí que las sanciones no fueron nada.

¿Espera que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo sea más duro con el castigo?

Ojalá se le dé un peso mayor, ojalá que llegue a algo todo esto porque no queremos que estas cosas sigan pasando.

¿Ha sentido el apoyo del mundo del atletismo?

Sí, muchos me han apoyado harto, obviamente algunos no públicamente, pero bien con eso. El ambiente también lo he sentido muy bien.

A Fernanda Mackenna se la encontró en el Continental Tour, ¿mantiene una relación con ella a día de hoy?

Después de esa noche del Panamericano no hablamos nada y desde ahí que no la veía. Yo en el Continental iba a competir y estaba enfocada en lo mío, entonces no hablamos.

¿Se le ha acercado alguna de las personas involucradas en lo del relevo?

Con la única que he conversado fue con Stephanie Saavedra, al otro día o unos días después del Panamericano. Fue con la que conversé y todo bien, pero de ahí a la fecha con ninguna.

El 2024 de Berdine entre Chile y París

La temporada de Berdine Castillo comenzó con victorias en el Estadio Mario Recordón. Tanto en los 400 metros del Gran Prix, como en los 800 del Continental Tour, la velocista nacional se llevó el oro. Un arranque tremendo que también abre el apetito pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde aún tiene que subir veinte puestos en el ranking mundial para clasificar.

Por lo mismo ahora se instalará en Madrid. Durante un par de meses estará compitiendo en Europa con tal de asegurar su presencia en la cita de los anillos, algo que aclara no es el único objetivo de su temporada. En medio de ese tópico, también habla del desarrollo del atletismo en el país.

¿Se siente actualmente una de las atletas más relevantes del país?

Actualmente me he dado cuenta que hay mucha gente que cada vez me va conociendo un poquito más, que le gusta mi carrera deportiva y mi historia personal. Esas cosas a la gente le van gustando y va permitiendo que se unan a mí, que me entiendan, me apoyan. En las carreras de la semana pasada también lo noté con los que fueron al estadio y los que lo vieron por la tele. El apoyo de la gente ha ido en aumento, pero eso lo tomo con mucha calma y enfocada en lo mío, en lo que tengo que hacer, que es entrenar, competir. No lo veo como una presión negativa, sino todo lo contrario.

¿Este apoyo se ha visto traducido en apoyo económico?

La verdad es que no, desde ya un tiempo atrás que tengo mis auspiciadores, pero no ha llegado otros. La comuna en que vivo (Recoleta) también me ha estado apoyando, pero más que eso no.

Eso también le permite ir a España a buscar la clasificación a París, ¿cómo se viene ese viaje?

Viajo este lunes ocho de abril y el 14 tengo mi primera competencia por un club. Hay tres pruebas en las que ya estoy confirmada y en el resto me tengo que ir inscribiendo y esperando que me acepten. Voy a estar allá hasta agosto.

¿Siente que está bien encaminada la clasificación a los Juegos Olímpicos?

Encuentro que con mi entrenador y mi equipo vamos bien encaminados, tranquilos también. Ahora van a empezar las competencias, entonces el ranking se va a mover mucho. Para mí ahora es cuando empieza la cosa, porque ahora es cuando realmente estoy empezando a competir. Estoy muy enfocada en todo lo que se viene este año la verdad, porque si los Juegos son un gran objetivo, también hay otro en mente.

¿Cuál es ese otro objetivo?

Es un poquito secreto por ahora (risas), después puede que se sepa.

El viaje a España también refleja de alguna manera que hay que salir del país para poder lograr ese nivel de objetivos, ¿qué falta en Chile?

Creo que falta mucho apoyo en el deporte y no me refiero a lo económico. De repente me hablan papás porque sus hijos quieren comenzar a entrenar, entonces me preguntan por clubes y realmente pensándolo no hay, no conozco muchos clubes en Santiago que sean para niños. Así los niños se van perdiendo, porque en los colegios quizás hay talleres, pero son de vez en cuando, entonces encuentro que ese apoyo falta harto, de incentivar desde que uno es niño. Si ven que hay niños con potencial, hay que incentivarlos, no dejarlos solitos.