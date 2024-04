El duro análisis de Manuel Pellegrini: “Si en el descanso hubiera podido cambiar a los 11 jugadores, lo hubiera hecho”

En Sevilla, solo algunos medios partidarios del Betis han puesto en duda la permanencia de Manuel Pellegrini en el Betis. No así el público que, tras el final del triunfo de su equipo sobre Celta, volvió a corear su nombre en el Benito Villamarín.

“Por supuesto que valoro lo que hace la hinchada, pero es una tónica del año completo. Estoy contento aquí y no tengo intención de irme. Tengo buena relación con los directivos y la afición, lo he sentido los cuatro años que he estado acá. No tengo ninguna razón de querer partir. Independientemente de cuando termine con el Betis, siempre seré agradecido con la hinchada”, dijo el Ingeniero en conferencia de prensa.

Pero el equipo sevillano tuvo dos tiempos completamente diferentes. En el primero, no disparó al arco. Solo después de los cambios, pudo asegurar la victoria.

“Hicimos una primera parte muy mala. Nos sentíamos muy presionados, tensionados, atados. Tuvimos la capacidad de soltarnos en el segundo, con cuatro o cinco ocasiones más que en todo el primer tiempo. Los rendimientos individuales son fundamentales y después viene el funcionamiento colectivo, Hicimos dos goles y nos marcaron uno evitable. Antes, tuvimos un par de ocasiones para cerrar el 3-0″, explicó el DT chileno.

En la misma línea, el análisis del entrenador sobre el rendimiento de sus jugadores fue lapidario: “si en el descanso hubiera podido cambiar a los 11 jugadores, lo hubiera hecho. Pero solo quise hacer dos y los hice”.

Hasta el final

A siete fechas del final de LaLiga, el equipo necesita terminar al menos en el séptimo puesto para acceder a la Conference League de la próxima temporada. El mismo que luce actualmente, un punto sobre Valencia, equipo que aún no juega su partido en esta fecha. El que, precisamente, es el próximo rival del Betis, el 20 de abril en Mestalla.

“Estos tres puntos lo valoramos porque nos mantienen en la pelea, no solo de la boca para afuera, sino matemáticamente. Tuvimos cuatro derrotas, algo a lo que no estamos acostumbrados, pero quedan 21 puntos. Todo se definirá al final en las últimas fechas por uno o dos puntos. Queda mucho”, aseveró el santiaguino.

Asimismo, agregó que “veremos en Valencia qué es lo mejor para el equipo. Tenemos varios partidos importantes, de seis puntos como digo yo. Contra la Real Sociedad, Las Palmas, Osasuna. Además, está el derbi contra Sevilla, un duelo importante para los hinchas”.

Consultado por Nabil Fekir, uno de los jugadores más cuestionados en las cuatro derrotas anteriores, el DT valoró su ingreso en el segundo tiempo, que redondeó con un golazo.

“Estimamos que venía jugando seguido. Estuvo un año con problemas musculares tras su operación de ligamentos. Es importante para nosotros, estimamos que partiera de atrás, con el rival más cansado. Lo he dicho otras veces, Betis es mejor con Fekir que sin Fekir. Entró bien y definió con calidad”, argumentó Pellegrini.