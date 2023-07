“Yo no traiciono mi carácter ni vendo humo”: los descargos de Harold Mayne-Nicholls tras su encontrón con Erika Olivera

Harold Mayne-Nicholls vivió un tenso momento en la Cámara de Diputadas y Diputados. El director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 se presentó este martes ante la comisión de deportes y tuvo un duro cruce con la presidenta del ente, Erika Olivera. “Yo lamento mucho la molestia que usted transmite hoy día. No sé si algún otro de mis colegas, pero por lo menos yo lo presiento muy fuertemente y lo lamento. Porque no se trata de hacerle perder el tiempo”, dijo la exatleta.

Este jueves, en diálogo con radio Cooperativa, el expresidente de la ANFP explicó el porqué de su actitud en la reunión y profundizó en su encontrón con la otrora deportista. “El tiempo corre en contra nuestra, no tenemos tiempo. Yo invité a la diputada a mi oficina, se lo hice ver. Ella es atleta, participó en muchos Juegos y sabe lo que significa esto. Le pedí por favor que que me citara después del evento y le entregaba toda la información que quisiera, quedó de analizarlo, y a los tres días me mandó una invitación-citación al Congreso”, señala el dirigente.

“Luego de que entregué el informe, ella me dijo: ‘lo noto molesto’ y qué sé yo, y le digo ‘¿cómo quiere usted que yo esté? ¿Contento? Si le pedí por favor que no me citara y me citó igual’. Me citaron a las 4 de la tarde y me atendieron a las 4:35, además que no soy muy simpático tampoco, se juntan las dos cosas”, reconoce.

Harold Mayne-Nicholls fue citado el martes a la comisión de deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados. Foto: AgenciaUNO

El exdirectivo de Blanco y Negro no oculta que el llamado de la Cámara no era algo que esperaba. “Yo le pedí por favor, a alguien que conoce de esto, que ha estado involucrada, y a los tres días te llega una invitación y parten como atacándote, quieren que uno esté con una sonrisa y contento. Al menos yo no traiciono mi carácter ni vendo humo. Las cosas las digo como las siento. Entonces, ella se molestó porque yo no estaba contento con lo que me estaba haciendo”, apunta.

El periodista considera que su participación en la comisión de deporte no fue algo que le sumara dentro de sus labores como CEO de Santiago 2023. “En términos reales perdí una tarde de trabajo para dar explicaciones. Bastaba que me hubiera mandado un oficio y le daba exactamente las mismas explicaciones, entonces eso me molestó. Si me vuelve a citar, podría no ir, pero un diputado dijo, pero que hay que tener un mínimo de educación cívica y si a uno lo citan hay que que participar. Aun así, va en contra de los tiempos breves que tenemos para sacar adelante los Juegos”, agrega.

Optimización de gastos

Entre los cambios que se han hecho desde que asumió la presidencia de la corporación, Mayne-Nicholls destaca la optimización de gastos. “Hemos ahorrado cerca de 6.000 millones de pesos haciendo ajustes necesarios, entre ellos, volver a la escala de sueldos de 2022, porque había que dar ejemplos de austeridad. Debíamos partir dando el ejemplo. Era necesario para darle tranquilidad a mucha gente que estaba inquieta”, sostiene.

“Es una cantidad de dinero importante porque se puede construir un polideportivo y muchas otras cosas. Estamos enfocados en mantener a la baja los gastos. He dado instrucciones de que cuando no haya algo contemplado quiero revisarlo yo en detalle”, agrega.

A menos de 100 días del inicio de los Panamericanos, se muestra muy conforme por el exitoso inicio del proceso de venta de entradas. “Había inquietudes sobre si íbamos a ser capaces de lograr buenos números en el primer día y superamos los 150.000 boletos. Muy agradecido de toda la gente, que se está comprometiendo y esperamos mantener el ritmo”, declara.