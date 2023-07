“Lamento la molestia que usted transmite; nuestra labor es fiscalizar”: el duro cruce entre Erika Olivera y Harold Mayne-Nicholls en la comisión de deportes

Un tenso ambiente se vivió en la sesión de este martes 11 de la comisión de deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas, que contó con la presencia de Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023. El ente, presidido por la exatleta Erika Olivera, recibió al expresidente de la ANFP, a fin de que diera cuenta al estado de avance de las obras para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Justo en la previa a la cuenta regresiva de los 100 días antes del arranque la máxima cita polideportiva que ha recibido el país, la cabeza del evento compareció ante los parlamentarios y la otrora medallista nacional le reprochó al dirigente la “molestia” que reflejaba durante su presencia, al ser consultado por los líos económicos y las eventuales irregularidades que ha debido enfrentar el evento.

“En honor al tiempo y ante mi ignorancia, me habría gustado saber antes de sentarme en esta silla, como ustedes trabajan, yo no... no estoy acostumbrado a venir a las comisiones pero ya aprendí la lección. Las preguntas ya las hicieron. No tengo ningún problema en contestarle”, declaró Mayne-Nicholls.

“A nosotros ya nos desbloquearon (los recursos del IND). Fue público, informamos al IND que ya teníamos todo rendido... Irregularidades en el personal, giro ajeno, etc., no hemos encontrado. Tampoco me he dedicado a eso. Tenemos una responsabilidad país que es mucho mayor, que es sacar adelante los Juegos, que parten el día 20 de octubre. Después de los Juegos, habrá todo el tiempo necesario para investigar todas aquellas situaciones que a alguien le parezca extraña y que crean que hay o irregulares, o sobrecontratación de personal, o contratación de gente, o empresa de giro ajeno a los Juegos. Entiendo que alguien puede creer que no, que hay que investigar primero y después los Juegos”, prosiguió.

Respecto a la inquietud planteada por la diputada Olivera, Mayne-Nicholls contestó: “Respecto a la obra, que es lo mismo que me acaba de decir el diputado Sulantay, tengo este reporte que lo entregaron el 7 de julio. Las obras van todas en los plazos señalados. La del bicicross se entrega el 6 de agosto; el Patinódromo, el 20 de septiembre. Me puedo equivocar en la fecha porque veo poco... Toda esta información yo se la puedo dejar, diputada, para que usted la maneje y la tenga y se la distribuya a sus colegas”, continuaba su alocución, ante la mirada de una Erika Olivera visiblemente contrariada.

Después de la exposición del CEO de Santiago 2023, vino el turno de la exatleta. “La verdad, yo voy a ser bien sincera con usted. Estamos en la comisión de deporte, en donde nosotros también dentro de las actividades legislativas, nuestro rol es fiscalizar y eso bien lo hemos mencionado en muchas oportunidades. Yo lamento mucho la molestia que usted transmite hoy día en esta comisión. Y eso lo estoy yo... no sé si algún otro de mis colegas, pero por lo menos yo lo presiento muy fuertemente y lo lamento. Porque no se trata de hacerle perder el tiempo”, lanzó.

“Se trata simplemente de obtener información que legítimamente les corresponde a todos los parlamentarios y parlamentarias. Yo también espero que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos sean una fiesta y un éxito, porque sabemos lo que significa levantar un juego de esa envergadura y por ningún motivo queremos estropear esa fiesta deportiva”, manifestó.

Mediante su cuenta de Instagram, Olivera posteó un video de la sesión, acompañado por un mensaje: “Nunca nos atreveríamos a limitar o entorpecer el trabajo de una autoridad, pero tampoco aceptamos que se limite nuestra labor fiscalizadora que tenemos como parlamentarios. Los Panamericanos y Parapanamericanos son un patrimonio de todos los chilenos y chilenas. El éxito de estos juegos es el éxito de todos. Por eso trabajamos y estamos atentos a irregularidades ahora. También nos ponemos a disposición”.