A 100 días de Santiago 2023: los escándalos, recortes y plazos estipulados por Harold Mayne-Nicholls para levantar los Panamericanos

La competencia deportiva más importante del continente llegará a Chile en tan solo 100 días. Años de espera que se concretarán este 20 de octubre de 2023, trayendo al país a campeones olímpicos, figuras planetarias e ídolos nacionales.

El presidente Gabriel Boric, a primera hora, participó en un evento que celebraba la proximidad del evento. “Podemos decir que hoy hemos entrado en los 100 metros finales, 100 días para un sueño que inició hace un largo tiempo que ha sido producto del trabajo de muchas autoridades de diferentes colores políticos. Son muchos los que han trabajado en este esfuerzo y como toda obra humana no ha estado exenta de dificultades, de críticas, pero gracias al profesionalismo de los que hoy estamos aquí hemos podido sacarlo adelante. Puedo afirmar con claridad y responsabilidad que el próximo 20 de octubre vamos a dar inicio a una fiesta deportiva inédita en nuestro país y muchas gracias a todos los que han trabajado en este evento..

“Queremos ver nuestros recintos deportivos colmados de público y que los Juegos se vean en todo el país, en las escuelas, en las juntas de vecinos, en los centros comunitarios. Que el deporte nos ayude a hacer comunidad. A volver a encontrarnos. Que por un ratito las diferencias queden de lado y nos sintamos parte de lo mismo como los chicos del break dance hacían cuando terminaban la presentación con la bandera que nos emociona y nos une”, complementó la máxima autoridad de gobierno.

¿Cómo van las obras? ¿Llegarán todas para los Juegos? ¿Qué cambios ha tenido la gestión de Harold Mayne-Nicholls en comparación a la de Gianna Cunazza? Estas son algunas de las interrogantes que rodean al evento multideportivo que aterrizará en distintas regiones, considerando que las competencias no serán solo en Santiago. Los aciertos y problemas han marcado la organización de un evento que promete paralizar al país.

Los plazos

Ha sido uno de los temas más relevantes de estos Juegos Panamericanos desde que la pandemia paralizó las actividades y aumentó los valores de los materiales de construcción. Constantemente aparecieron dudas en relación a que si los recintos llegarían a estar listos para las competencias. Casos puntuales como el del Centro de Deportes Acuáticos generaron incertidumbre, incluso de los mismos deportistas.

Desde la organización, sin embargo, confían en que las entregas se realizarán en las fechas estipuladas. Así lo confirma Harold Mayne-Nicholls, el nuevo director ejecutivo de Santiago 2023.

El expresidente de la ANFP detalló que las primeras entregas se realizarán en agosto, siendo la pista del Bicicross la primera en estar lista, aproximadamente en la primera semana del próximo mes. Después de ello vendrá el Parque de Peñalolén en donde la circulación y paisajismo, además del recinto del Tiro con Arco y el Vóleibol Playa, estarán listos para el 25 de ese mes.

Septiembre será el más más movido. Gran parte de los recintos que se estarán levantando en el Parque Estadio Nacional serán entregados. El ya mencionado Centro de Deportes Acuáticos estará listo el 3 de septiembre, mientras que el Polideportivo de Deportes Colectivos y Deportes Urbanos lo hará el 11. En el caso del Centro de Entrenamiento de Tenis y Deportes de Raquetas, su entrega está estipulada para el 18 de septiembre. Durante esos 30 días también deberían terminar los trabajos en Centro de Deportes de Contacto.

El Coliseo Central del Estadio Nacional y el Centro de Atletismo Mario Recordón terminarán sus obras durante los primeros diez días de octubre, a solo dos semanas del inicio de las competencias. Finalmente, dentro de los recintos mencionados por Mayne-Nicholls, el último que será entregado es el Centro de Entrenamiento Paralímpico, el 15 de octubre. “Este podría llamar la atención de que está atrasado, pero los Juegos Parapanamericanos recién parten el día 15 de noviembre, por lo tanto, estamos en plazo”, mencionó a El Deportivo.

En el caso de la Villa Panamericana, esta ya presenta un 90% de avance y se espera que en las próximas semanas sea entregada de forma oficial, marcando un hito dentro de la gestión, ya que desde el próximo año los departamentos pertenecerán a familias gracias a subsidios habitacionales.

Hasta el último peso

Harold Mayne-Nicholls llegó de imprevisto a la Corporación Santiago 2023. Fue hace 40 días y luego de que Gianna Cunazza renunciara como CEO tras fuertes cuestionamientos y episodios polémicos. Un cambio que trajo una gestión distinta, que funciona contra el tiempo y sin la chance de cometer ningún error.

Esto último lo dejó claro el expresidente de la ANFP. “Tengo que engranar todas las piezas para que pueda funcionar como una sola entidad. No puedo fallar. No saco nada con que el servicio de buses ande perfecto si la cancha de básquetbol no está. O van todas las piezas juntas o no resulta” fue una de sus frases en la entrevista que tuvo con La Tercera a solo semanas de asumir.

A un mes de aquello, la gestión ya puede empezar a diferenciarse de sus predecesores, principalmente porque cuando asumió la situación económica era un tema muy relevante por el bloque de recursos que existía por parte del IND. Una de sus primeras medidas fue la desvinculación del director jurídico, Juan Pablo Montes y del director de marketing y comunicaciones de la Corporación, Juan Carlos Chamy.

También se ha optado por frenar cualquier tipo de subidas de sueldo y por dejar de entregar una gran cantidad de regalos corporativos en actividades relacionadas a los Juegos. Dos medidas que apuntan a un reajuste presupuestario de la Corporación.

El problema más grave

En la Corporación respiran tranquilos porque el bloqueo de recursos por parte del IND que existía desde abril de este año ha sido levantado. El nuevo CEO fue quien confirmó la situación, dejando atrás una situación que tuvo tras las cuerdas a la organización de los Juegos.

“Tal como lo dijimos en su momento, cumplimos con todos los plazos y el día de ayer entregamos todas las rendiciones a las 23.44 la última de las observaciones que nos hizo el IND. A partir de ahora nos podemos sacar la tarjeta roja que teníamos y podemos trabajar directamente involucrados en los Juegos”, fue el comentario del ex vicepresidente de Blanco y Negro, quien llegó al cargo luego de la renuncia de Cunazza, la cual fue concretada principalmente por esta situación.

Todo esto se produjo luego de que la Corporación no rindiera la totalidad del dinero, ni reintegrara los montos no utilizados de una transferencia que le realizó el Estado en 2022, la cual llegaba a los $ 49.978.285.000. Santiago 2023 tenía hasta el 14 de abril para trasparentar la situación, pero el plazo no se respetó, dejando sin rendir o reintegrando un total de $6.296.612.340.

Además de aquello, otro de los errores más llamativos de la gestión fue la designación de TVN como señal televisiva exclusiva para estos Juegos Panamericanos, algo que finalmente tuvo que ser revertido por el organismo al no haber realizado un proceso de licitación como había prometido en un inicio.

Tal fue la presión realizada por Canal 13, que Santiago 2023 terminó sumando al excanal católico a la señal oficial de la transmisión, abriendo así las competencias para ambas cadenas televisivas. Decisión que fue muy valorada en su momento por la Corporación, pero que evidentemente no estaba considerada en un inicio. Solo una vez que la situación llegó a la justicia, fue que repensaron su determinación. Hace un mes además se anunció que Chilevisión y UChileTV también formarán parte de la alianza.