“Terminó mal por conductas inapropiadas del jugador”: histórico de Colo Colo se cuadra con Sampaoli y destroza a Arturo Vidal tras su salida de Flamengo

Arturo Vidal tiene nueva escuadra en Brasil. El Athletico Paranaense es el equipo que aparece en la carrera de Arturo Vidal. Una de las principales razones del volante nacional para dejar el Mengao es la escasa participación que ha tenido en el cuadro que dirige Jorge Sampaoli.

Si bien tras la llegada del casildense en el club se pensó que el Rey tendría una mayor participación en la zona media del equipo, situación que ocurrió en las primeras semanas, con el paso del tiempo el futbolista fue perdiendo protagonismo y pasó a estar esperando una oportunidad en el banco de suplentes.

Claro que el seleccionado nacional no perdía la confianza. “En este momento estoy al 100 por ciento. Si ya no juego, no es mi problema. Es complicado cuando uno no está jugando. No hay nadie mejor que yo en mi posición. Puedo hacer cosas que nadie más puede hacer. Están mis hijos aquí, así que eso me da fuerza para seguir luchando”, declaró hace algunos días a Radio ADN.

Y ahora que tiene al Athletico Paranaense como nuevo destino, el histórico jugador de Colo Colo Leonardo Véliz se lanzó contra Vidal. A través de sus redes sociales expuso que “¿Jugar menos de 10 minutos en un mes, es para tenerlo en cuenta? Esa es la real situación de Vidal en Flamengo. E insiste en ser mejor que todos. La soberbia enceguece. Sampaoli no es un boludo”, comenzó indicando en un mensaje en Twitter.

Luego continuó: “Cierto periodismo deportivo sabe el porqué de la mala relación de Sampaoli y Vidal. Esa terminó mal por hechos de todos conocidos y conductas inapropiadas del jugador. El DT se sacó un peso de encima. Quiere ganar pero sin amiguismos ni compromisos del pasado”, complementó.

Alivio económico

Con este traspaso, Arturo Vidal gana terreno al poder volver a luchar por la titularidad, mientras que el Mengao ve un gran alivio en sus gastos. El chileno tenía un vínculo por cerca de seis millones de dólares por temporada con el chileno. dinero que le permitirá enfocarse en otras opciones para reforzarse de cara a los próximos desafíos.

Claro que irse a un equipo que pelea en el Brasileirao desde más abajo también trae consecuencias económicas para Vidal, ya que según reveló la versión brasileña de Goal, este recibirá 250.000 reales, algo así como 40 millones de pesos. Es decir cerca de un 13,96% de lo que ganaba.

Un arribo con problemas

Si bien el salario de Vidal será menor que en el Flamengo, este igual será importante para un cuadro que suma dificultades económicas. Por lo mismo la contratación del ex Inter de Milán ha causado molestia en el Paranaense.

Aí lo detalla el columnista de UM Dois Esportes, Augusto Mafus, quien asegura que el arribo del seleccionado chileno “desencadenará malestar en el centro de entrenamiento”.

“Hay jugadores a los que se les ha negado un reajuste o cesión de derechos a otra asociación, y hay otros que ya quieren hablar de futuras renovaciones y no son escuchados”, explica.