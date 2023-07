Golpe al mercado: Arturo Vidal rescinde con el Flamengo y firma en otro club de Brasil

Arturo Vidal puso fin a su vínculo con el Flamengo. Durante la jornada de este lunes, el volante chileno acabó de manera anticipada con el contrato que lo unía al equipo de Río de Janeiro, por los próximos cinco meses.

El bicampeón de América ya daba pistas de su salida de Flamengo. Lo hizo a través de Instagram, a primera hora. “Ready para lo que venga”, fueron las palabras que utilizó el jugador, en una fotografía en la que aparece sonriendo junto a Fernando Felicevich, su representante.

Su carrera la continuará en Athletico Paranaense, elenco que milita en el Brasileirao, según información recabada por El Deportivo. Acordó su arribo por los próximos 18 meses. El cuadro del norte de Brasil, que hoy marcha en la undécima posición del certamen local, está disputando la Copa Libertadores. En octavos de final, el equipo de Curitiba se medirá frente a Bolívar.

Durante la temporada 2022, el nuevo elenco del Rey perdió la final de certamen continental más importante a nivel de clubes frente a Flamengo, con Vidal en cancha. En el 2021 y 2018 ganó la Copa Sudamericana. A nivel local, en tanto, anotaron la Copa de Brasil en 2019. El único brasileirao que lucen lo consiguieron en la temporada 2001.

Durante su paso por Flamengo, Vidal jugó 51 partidos, anotó dos goles y sumó tres asistencia. También registró 11 amarillas, en los 2.338 minutos en los que jugó. Sumó la Copa Libertadores y la Copa de Brasil, en el 2022. Durante los últimos días, el Rey no ocultó sus diferencias con Jorge Sampaoli, el actual estratega del Mengao.

Los últimos días fueron complicados para el referente de la selección chilena, quien no jugaba con el gigante carioca desde el 8 de junio, cuando la escuadra brasileña venció 2-1 a Racing por la Copa Libertadores, disputando apenas siete minutos.

Una situación muy diferente a la de menos de dos meses atrás, cuando Jorge Sampaoli llegó a la banca del club más popular de Sudamérica, para reemplazar al portugués Vítor Pereira.

“Con respecto a Arturo (Vidal), tengo muy buena relación de siempre. Agradecido toda mi vida a lo que él generó a su país y en mí, en relación de esa coincidencia juntos en aquel Chile ganador de la Copa América”, dijo el casildense en su arribo al Mengao.

Desde ese entonces, la relación entre el futbolista y el entrenador se puso tensa. Vidal sintió que el transandino le dio vuelta la espalda en este complejo momento. Y aunque no lo dijo públicamente, así lo dejó entrever recientemente. Más cuando en su cabeza sigue dando vuelta cuando arriesgó su físico en la previa al Mundial de Brasil 2014, en el que el casildense era el estratega de la Roja, tras ser sometido a una intervención en la rodilla que amenazó su carrera por no respetar los plazos de recuperación.

“De lo único que no quiero hablar es de eso, no me interesa hablar con él. No lo digo en mal sentido. Lo que vivimos antes fuimos felices, pero ahora es el entrenador y no me aprovecho de eso”, dijo el futbolista el martes pasado en radio ADN.

De paso, el futbolista aseguró no sentirse sobrepasado por el ritmo del fútbol brasileño. “En este momento estoy al 100 por ciento. Si ya no juego, no es mi problema. Es complicado cuando uno no está jugando. No hay nadie mejor que yo en mi posición. Puedo hacer cosas que nadie más puede hacer. Están mis hijos aquí, así que eso me da fuerza para seguir luchando”, explicó.

Durante este lunes, la pareja de Vidal, Sonia Isaza, lanzó un duro dardo a Sampaoli. Un usuario comentó una de las publicaciones de la colombiana en Instagram. “¿Por qué Vidal no juega?”, cuestionó. Al rato la respuesta llegó. “¡Porque hay un entrenador muy malo!”, contestó causando una seguidilla de comentarios en referencia a la consulta.

El jugador, incluso, se enfrentó con hinchas de Flamengo en las redes sociales. Los fanáticos, que lo han pifiado en el Maracaná, perdieron la paciencia con el Rey. Por ejemplo, uno de los hinchas lo increpó tras festejar la victoria del Fla sobre Fluminense, en el clásico. “Jugaste mucho hoy. ¡Sigue así!”, ironizó el forofo.

Por su puesto, Vidal no se quedó callado y le respondió tirando el palmarés encima: “Sí, 16 años en Europa ganando todo, burro. Un año en Sudamérica, una Copa Libertadores y una Copa de Brasil”, lanzó el chileno.

Arturo Vidal inicia una nueva aventura en su carrera. El ex volante ya anota en su palmarés el haber defendido las camisetas de Colo Colo, Bayer Leverkusem, Juventus, Bayern de Múnich, Barcelona, Inter de Milán y Flamengo.