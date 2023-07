“Hay jugadores que se les ha negado un reajuste”: en Brasil aseguran que el arribo de Arturo Vidal tensiona el camarín de Athletico Paranaense

Polémica causó el fichaje de Arturo Vidal en el Athletico Paranaense. Y no solo por su salida anticipada del Flamengo, tenía contrato hasta diciembre de este año, sino por el alto sueldo que recibirá en una escuadra donde los problemas de dinero están a la orden del día, según revelan desde Brasil.

O al menos eso es lo que detalla el columnista de UM Dois Esportes, Augusto Mafus, quien asegura que el arribo del seleccionado chileno “desencadenará malestar en el centro de entrenamiento” de la escuadra de Curitiba. ¿La razón? “Hay jugadores a los que se les ha negado un reajuste o cesión de derechos a otra asociación, y hay otros que ya quieren hablar de futuras renovaciones y no son escuchados”, expresa el redactor.

Y para que quede claro que los honorarios del nacido en San Joaquín no serán modestos, Mafus revela que “la contratación del veterano Arturo Vidal... entre bonos, intermediación y salarios tendrá un promedio de 400.000 reales por mes”. O sea, cerca de 80 millones de pesos mensuales.

Por su parte, O Globo enfoca su nota en el desencanto que había entre el formado en Colo Colo y el equipo dirigido por Jorge Sampaoli. “Vidal ya no es jugador de Flamengo. El club, que ya trabajaba con la idea de perderlo en esta ventana de fichajes y no presionaría por su permanencia, aceptó la solicitud de rescisión del mediocampista chileno”, publica.

Luego agrega que “la rescisión con Flamengo se firmó este lunes por la mañana” y detalla que “el empresario André Cury ayudó en las negociaciones con el club de Paraná, aprovechando el camino libre que dejó Flamengo tras aceptar una rescisión amistosa”.

Lance -unos de los diarios deportivos más importantes de Brasil- cuenta que la relación de Vidal con el exentrenador de la Roja ya no era la misma de antes y cuál fue la jugada que le permitió cambiar de equipo en la misma liga. “A sus 36 años, tenía vínculo con el carioca rubro-negro hasta final de temporada, pero no había estado jugando por la opción de Jorge Sampaoli. Vidal incluso se quedó fuera del partido contra el Palmeiras, el sábado pasado, precisamente para no completar siete partidos y ser impedido de jugar por otro equipo en el Brasileirao”, escriben.

Acto seguido, relatan que “ya se sabía en el mercado que Vidal estaría dispuesto a negociar la salida, pero el equipo de Paraná apretó el gatillo y el proyecto del equipo interesó al jugador. Como se mencionó, podrá jugar el Campeonato Brasileiro y la Libertadores, pero está fuera de la Copa do Brasil, ya que se enfrentó al Fluminense con la camiseta de Flamengo en la competencia”.

Algo en lo que también ahonda Terra de Brasil. “Cabe mencionar que el Atlético enfrenta a Flamengo el miércoles, en un partido que decidirá qué equipo avanzará a las semifinales de la Copa do Brasil. Sin embargo, como ya jugó con el equipo de Río de Janeiro en la competencia, el chileno no puede jugar con el equipo de Paraná en el torneo”.

Los mismos que detallan que “el manager del jugador, Fernando Felicevich, se reunió Vidal para discutir su futuro... Luego ambos se reunieron con los dirigentes de Flamengo para una rescisión contractual. Por cierto, con el contrato con Flamengo vigente hasta final de año, el jugador sería libre de fichar por cualquier club. Sin embargo, como todavía quiere transferirse en esta ventana, buscó la rescisión”.